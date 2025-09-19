Firoza Gemstone: रूबी और पन्ना से भी अधिक शक्तिशाली है ये रत्न, पहनते ही बदल जाएगी किस्मत

Firoza Gemstone Benefits: रत्न शास्त्र में फिरोजा (Firoza Gemstone) को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली रत्न माना गया है. यह आसमानी रंग का सुंदर रत्न न केवल आकर्षण बढ़ाता है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार मानते हैं कि इस रत्न को पहनने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है और सफलता का मार्ग खुल सकता है. इसके अलावा यह रत्न वैवाहिक जीवन में खुशहाली, ग्रह दोषों से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में सफलता, ज्ञान और आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए भी कारगर माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस शक्तिशाली रत्न के बारे में.

फिरोजा रत्न धारण करने की विधि

फिरोजा रत्न को सही विधि से धारण करना आवश्यक है, तभी इसका फल मिलता है. इसे सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए. धारण करने के लिए गुरुवार या शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना गया है. पहनने से पहले रत्न को कच्चे दूध और गंगाजल में शुद्ध कर लेना चाहिए.

किन राशियों के लिए शुभ है फिरोजा रत्न?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह रत्न कई राशियों के जातकों के लिए लाभकारी है. धनु राशि वालों के लिए यह सबसे ज्यादा शुभ माना गया है. इसके अलावा मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के जातक भी इसे धारण कर सकते हैं. ध्यान रखें कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले ज्योतिषीय परामर्श लेना अनिवार्य है.

फिरोजा रत्न के फायदे

यह रत्न शादी में देरी या वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करने में सहायक है. विशेष रूप से राहु-केतु के नकारात्मक प्रभावों से राहत दिलाता है. कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और प्रगति के अवसर बढ़ते हैं. इसे धारण करने से मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. यह रत्न बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है और इसे धारण करने से गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है तथा भाग्य साथ देता है.

