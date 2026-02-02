Firoza Gemstone: बुरी नजर और दुर्घटनाओं से बचा सकता है यह रत्न, जानें किन राशि वालों के लिए है वरदान

Advertisement
Firoza Gemstone Benefits: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों की प्रकृति, गुण और प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया है. फिरोजा रत्न के बारे में कहा जाता है कि यह बुरी नजर और दुर्घटनाओं से बचाता है. ऐसे में आइए जानते हैं फिरोजा रत्न को धारण करने की विधि नियम और जरूरी सावधानियां.

 

Feb 02, 2026
Firoza Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए कई मूल्यवान रत्नों का जिक्र मिलता है. इन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली और सुंदर रत्न है- फिरोजा. आसमानी रंग का यह रत्न न सिर्फ आभूषण के रूप में लोकप्रिय है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इसे सुरक्षा कवच और सफलता का कारक माना जाता है. इस रत्न के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मामलों में यह रत्न पन्ना और रूबी से भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली साबित होता है. इस रत्न को लेकर ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि यह बुरी नजर और दुर्घटनाओं से बचाने में भी मददगार साबित होता है. ऐसे में आइए जानते हैं फिरोजा रत्न को धारण करने की सही विधि क्या है, इससे जुड़े खास नियम क्या हैं और किन राशि वालों के लिए यह रत्न वरदान साबित होता है.

फिरोजा रत्न के गुण और प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, फिरोजा रत्न का संबंध बृहस्पति (गुरु) ग्रह से है. कहा जाता है कि इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होती है. अगर आपके वैवाहिक जीवन में अक्सर तनाव रहता है या विवाह में अनचाही देरी हो रही है, तो फिरोजा पहनना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. यह आपसी प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, फिरोजा में राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने की अद्भुत शक्ति होती है. यह आकस्मिक दुर्घटनाओं और बुरी नजर से भी रक्षा करता है. इसके साथ ही, जो लोग नौकरी या कारोबार में लगातार बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह रत्न सौभाग्य लेकर आता है. यह निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है और धन के नए स्रोत को खोलता है. इसके अलावा गुरु ग्रह का रत्न होने के नाते, यह बुद्धि को तेज करता है और समाज में व्यक्ति के मान-सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है.

किन्हें धारण करना चाहिए यह रत्न?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मुख्य रूप से धनु राशि के जातकों के लिए फिरोजा पहनना सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के लोग भी ज्योतिषीय परामर्श के बाद इसे धारण कर सकते हैं. कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अनुभवी ज्योतिषी से जरूर कराएं.

यह भी पढ़ें: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही तरक्की? धारण करें ये 3 जादुई रत्न, चमक उठेगा भाग्य और बरसेगा पैसा!

फिरोजा धारण करने की सही विधि और नियम

रत्न तभी पूर्ण फल देता है जब उसे सही विधि और समय पर पहना जाए. फिरोजा को सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहनना सबसे शुभ होता है. कुछ स्थितियों में इसे चांदी में भी पहना जा सकता है. इसे धारण करने के लिए गुरुवार या शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है. पहनने से पहले अंगूठी को कच्चे दूध और गंगाजल के मिश्रण में कुछ देर के लिए रख दें ताकि वह शुद्ध हो जाए. इसके बाद इष्ट देव का ध्यान करते हुए इसे धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

