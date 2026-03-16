Gem Astrology: फिरोजा किसे रातों-रात बना सकता है भाग्यशाली, किसके लिए साबित होगा खतरनाक? जान लें ये जरूरी नियम!

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में रत्नों का चुनाव सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किया जाता है. फिरोजा एक ऐसा ही प्रभावशाली रत्न है, जिसे पौराणिक काल से ही गुडलक और सुरक्षा कवच माना गया है. आसमानी नीले रंग का यह रत्न न सिर्फ देखने में आकर्षक है, बल्कि इसके ज्योतिषीय लाभ भी बेहद खास हैं. अक्सर आपने बड़े राजनेता, फेमस एक्टर, ऐक्ट्रेस इत्यादि लोगों को पहने देखा होगा. कहा जाता है कि इस रत्न को पहने से जीवन में सौभाग्य बढ़ता है. लेकिन, अगर इसे सही विधि और नियम से धारण ना किए जाए तो इसका विपरीत असर देखने को मिल सकता है. यह रत्न हर किसी के लिए अच्छा नहीं माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिरोजा किन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए, यह रत्न किन लोगों के लिए शुभ होता है और इसे धारण करने के नियम क्या हैं.

कौन पहन सकता है फिरोजा रत्न?

ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से फिरोजा का सीधा संबंध बृहस्पति (गुरु) ग्रह से माना जाता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को जो ज्ञान, संतान और धन का कारक माना गया है. इसलिए जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर स्थिति में हो, उन्हें अपनी सोई हुई किस्मत जगाने के लिए फिरोजा पहनना चाहिए. खासतौर पर अभिनेता, फिल्मकार, लेखक और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह रत्न रचनात्मकता और सफलता के द्वार खोलता है. इसके साथ ही जो लोग अक्सर तनाव, डिप्रेशन या मानसिक कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए यह रत्न अनकूल माना गया है. इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन में लगातार कलह हो रही हो या शादी में बेवजह देरी हो रही हो, तो फिरोजा रिश्तों में मधुरता लाता है.

फिरोजा किसे धारण नहीं करना चाहिए

ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की मानें तो अगर कुंडली में बृहस्पति पहले से ही उच्च या मजबूत स्थिति में हैं, तो इसे बिना सलाह के धारण न करें. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जो लोग शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें फिरोजा नहीं पहनना चाहिए. ऐसा करने से रत्न के नकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं.

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फिरोजा धारण करने के विशेष नियम

रत्न शास्त्र के अनुसार, फिरोजा को सोने या तांबे की अंगूठी या पेंडेंट में जड़वाकर पहनना सबसे उत्तम है. इसे धारण करने के लिए शुक्रवार का दिन श्रेष्ठ है, हालांकि कुछ विद्वान इसे गुरुवार को पहनने की सलाह भी देते हैं. पहनने से पहले रत्न को गंगाजल और कच्चे दूध के मिश्रण में कुछ समय के लिए भिगोकर रखें. इसके बाद बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते हुए इसे शुद्ध करें और फिर पूरी निष्ठा के साथ धारण करें.

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फिरोजा पहनने से क्या होता है लाभ

रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि फिरोजा पहनने वाले व्यक्ति पर आने वाली बलाओं को यह रत्न खुद पर ले लेता है. अक्सर संकट आने पर इस रत्न का रंग बदल जाता है या इसमें दरार आ जाती है. यह रत्न हाई ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी रोगों और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है. इसके अलावा इस रत्न के प्रभाव से समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और करियर में रुकी हुई तरक्की को नई दिशा मिलती है. इतना ही नहीं, प्रेमी जोड़ों और विवाहित जोड़ों के बीच यह रत्न आपसी तालमेल और प्रेम को बढ़ाने का काम करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)