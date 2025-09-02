Gem Astrology: इन 4 राशि वालों को लिए वरदान है शनि का रत्न नीलम, धारण करने से दूर होगी ढैय्या और साढ़ेसाती
Gem Astrology: इन 4 राशि वालों को लिए वरदान है शनि का रत्न नीलम, धारण करने से दूर होगी ढैय्या और साढ़ेसाती

Gem Astrology: शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है. कहते हैं कि शनि देव जिस जातक पर मेहरबान हो जाते हैं, उसे जीवन में हर सुख-सुविधा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि से पीड़ित किन राशि वालों के लिए नीलम रत्न वरदान साबित होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 02, 2025, 05:49 PM IST
Shani Gemstone Sapphire: रत्नशास्त्र में अलग-अलग ग्रहों के लिए विभिन्न रत्नों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें धारण करने से जीवन की कठिनाइयां कम हो सकती हैं. हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनकी गति कई बार जीवन में उतार-चढ़ाव लेकर आती है. ऐसे में सही रत्न धारण करके इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है. हीरा, मोती, पन्ना और पुखराज जैसे रत्न लोकप्रिय हैं, लेकिन नीलम रत्न को विशेष स्थान प्राप्त है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न शनि की पीड़ा को कम करने के लिए धारण किया जाता है. आइए जानते हैं कि शनि का रत्न नीलम किन 4 राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है. 

नीलम रत्न और शनिदेव की कृपा

नीलम को शनि ग्रह का रत्न माना जाता है. मान्यता है कि इसे धारण करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. यह रत्न जीवन में उन्नति, सफलता और आत्मविश्वास प्रदान करता है. हालांकि, यह सभी राशियों के लिए उपयुक्त नहीं होता. इसलिए इसे पहनने से पहले विद्वान ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

किन राशियों के लिए शुभ है नीलम?

कुंभ राशि- रत्नशास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए नीलम रत्न सबसे अधिक शुभ फल देने वाला माना जाता है. इस राशि का स्वामी ग्रह शनि है और नीलम धारण करने से इन जातकों के करियर में तेजी से उन्नति होती है. साथ ही धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है. आत्मविश्वास बढ़ाने में इस रत्न का अहम योगदान होता है. इसके अलावा कार्यों पर फोकस करने की क्षमता विकसित होती है. अनिद्रा की समस्या कम होती है.

मकर राशि- रत्न शास्त्र के अनुसार, कुंभ के अलावा मकर राशि वालों को भी नीलम रत्न पहनने की सलाह दी जाती है. यह रत्न उनके लिए सौभाग्यशाली साबित होता है और जीवन में अच्छे परिणाम देता है. इसके अलावा अगर इस राशि के जातक शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से पीड़त हैं, तो उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलती है. 

किसके लिए अशुभ और किस उंगली में धारण करें नीलम

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नीलम को हमेशा शनिवार के दिन ही पहनना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन के अधिपति शनिदेव माने गए हैं. इसलिए शनिवार के दिन नीलम धारण करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. रत्न शास्त्र के अनुसार, नीलम को हमेशा मध्यमा (बीच वाली) उंगली में पहना जाता है. ध्यान रहे इस रत्न को मेष, सिंह, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए. साथ ही इस रत्न बिना ज्योतिषी के परामर्श के धारण नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

