Gem Astrology: शनि का ये रत्न खोलता है सुख-समृद्धि का द्वार, पहनते ही पलटती है तकदीर

Sapphire for money and luck: अगर कुंडली में शनि की स्थिति शुभ है, तो नीलम रत्न व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है. यह रत्न सही राशि के जातक के लिए भाग्य, धन और सफलता का प्रतीक बन जाता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:21 PM IST
Gem Astrology: शनि का ये रत्न खोलता है सुख-समृद्धि का द्वार, पहनते ही पलटती है तकदीर

Gem Astrology: रत्नशास्त्र के अनुसार हर ग्रह किसी न किसी रत्न से जुड़ा होता है, और इन्हीं में से एक सबसे शक्तिशाली रत्न है नीलम. यह रत्न व्यक्ति की किस्मत को रातोंरात बदलने की क्षमता रखता है. हालांकि, इसे हर कोई नहीं पहन सकता  क्योंकि नीलम का असर बहुत तीव्र होता है. सही राशि और सही समय पर पहनने वाला व्यक्ति जीवन में असीम सफलता, धन और आत्मविश्वास प्राप्त करता है, जबकि गलत व्यक्ति के लिए यह रत्न विपरीत प्रभाव भी दे सकता है. आइए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि शनि का बेहद प्रभावशाली रत्न नीलम किसे पहनने चाहिए और किसे नहीं. साथ ही, इसे धारण करने के नियम क्या हैं.
  
क्यों है नीलम रत्न इतना खास?

नीलम रत्न को शनिदेव का प्रतीक माना गया है. यह रत्न शनि ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, प्रगति और समृद्धि लाता है. रत्नशास्त्र में कहा गया है कि नीलम पहनने से व्यक्ति की कर्मशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. साथ ही, यह धन प्राप्ति के नए मार्ग खोलता है और मानसिक शांति प्रदान करता है.

किस राशि के लिए है नीलम सबसे शुभ?

नीलम रत्न विशेष रूप से कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. कुंभ राशि के जातक नीलम पहनते ही जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं. करियर और बिजनेस में नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं. यह रत्न उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है. इसके अलावा, जिन लोगों को नींद की समस्या या एकाग्रता की कमी होती है, उनके लिए भी नीलम लाभकारी होता है. शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मकर राशि के जातक भी नीलम पहन सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें सकारात्मक परिणाम देता है.

यह भी पढ़ें: मेष, तुला और कुंभ वाले 2026 में धारण करें ये लकी रत्न, साल भर नहीं होगी पैसों की तंगी

कब और कैसे पहनें नीलम?

नीलम को हमेशा शनिवार के दिन धारण करना शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन शनिदेव को समर्पित है. इसे मध्यमा (मिडल फिंगर) में पहनना चाहिए और धारण करने से पहले शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए. मेष, सिंह, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को यह रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, वरना इसका प्रभाव प्रतिकूल हो सकता है. विशेष परिस्थिति में ज्योतिष के जानकार से सलाह ले सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

