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Gem Astrology: किस्मत का राजा बना सकता है माणिक्य! जानें किन राशि वालों के लिए अनकूल है सूर्य का यह रत्न

Rubi Gemstone Benefits and Wearing Rule: रत्न शास्त्र में माणिक्य को रत्नों का राजा कहा गया है. चूंकि, यह सूर्य का रत्न है इसलिए इसे धारण करने से पहले जरूरी नियम और सावधानियों को जान लेना बेहद आवश्यक है. कहा जाता है कि जब माणिक्य किसी जातक को सूट कर जाता है तो उसे जीवन में राजयोग जैसा सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं माणिक्य रत्न किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए और किन राशि वालों के लिए यह वरदान समान है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:45 PM IST
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Gem Astrology: किस्मत का राजा बना सकता है माणिक्य! जानें किन राशि वालों के लिए अनकूल है सूर्य का यह रत्न

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, जिस प्रकार ग्रहों का राजा सूर्य है उसी प्रकार रत्नों का राजा माणिक्य को माना जाता है. सूर्य का रत्न माणिक्य ग्रहों के राजा सूर्य का प्रतिनिधित्व कहता है. जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अनुकूल या शुभ नहीं होती है, तो ज्योतिषी माणिक्य रत्न धारण करने की सलाह देते हैं. कहा जाता है कि माणिक्य में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो सूर्य दोष को दूर करती है. यही वजह है कि कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए माणिक्य धारण किया जाता है. रत्नों खास प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि हर किसी के लिए शुभ साबित नहीं होती. ऐसे में माणिक्य धारण करने से पहले ज्योतिषी से सलाह लेना बेहद जरूरी माना गया है. आइए जानते हैं कि माणिक्य धारण करने क्या फायदे हैं, इसे किन राशि के जातकों को धारण नहीं करना चाहिए और इस रत्न से जुड़े विशेष नियम कौन-कौन से हैं.

माणिक्य रत्न पहनने के फायदे

बढ़ता है आत्मिवश्वास और स्वाभिमान- अगर कोई व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, या सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे में उसके लिए माणिक्य रत्न वरदान साबित हो सकता है. माणिक्य की सबसे बड़ी खासियत है कि यह व्यक्तित्व में निखार लाता है और आत्म सम्मान को बढ़ाता है.

जॉब-बिजनेस में होती है उन्नति- सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा कहा गया है. इसलिए सूर्य का रत्न माणिक्य नौकरी में पदोन्नति, सफलता और व्यापार में धन के प्रवाह को बढ़ाने का काम करता है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, यह रत्न प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए बेहद अनुकूल और लाभकारी साबित होता है.

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मानसिक स्थिति को करता है मजबूत- अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बेवजह चिंताओं से घिर जाते हैं. ऐसे में उनके लिए कोई भी निर्णय ले पाना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में माणिक्य उन लोगों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं.

सेहत के लिए खास है माणिक्य- रत्न शास्त्र के अनुसार, सूर्य का रत्न माणिक्य आंख और दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है. इसके अलावा यह पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी मददगार होता है. इतना ही नहीं, इस रत्न को धारण करने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है. 

कौन पहन सकता है सूर्य का रत्न माणिक्य? 

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो हर रत्न हर किसी को सूट नहीं करता है. ऐसे में माणिक्य भी कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, माणिक्य रत्न को मेष, सिंह और धनु राशि के जातक धारण कर सकते हैं. इन राशि वालों के लिए माणिक्य मंगलकारी माना जाता है. जबकि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को यह रत्न ज्योतिषी की सलाह से धारण करना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर इस रत्न का नकारात्मक असर हो सकता है. वहीं, माणिक्य रत्न को वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों को नहीं धारण करना चाहिए. हालांकि, विशेष परिस्थिति में ज्योतिषी की सलाह पर धारण किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: बरसेगा पैसा और मिलेगा अपार वैभव, मां लक्ष्मी की कृपा के लिए धारण कर लें ये खास रत्न

माणिक्य धारण करने की सही विधि व मंत्र

कहा जाता है कि रत्नों की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए उसे शुद्ध करना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में सूर्य के रत्न माणिक्य को सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर रविवार के दिन धारण करें. माणिक्य की अंगूठी पहनने से पहले उसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें. इतना करने के बाद सूर्योदय के वक्त सूर्य देव की उपासना करें और "ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः" का 108 बार जाप करते हुए अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) में धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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