Advertisement
trendingNow13064670
Hindi Newsधर्मGem Astrology: मांगलिक दोष बना रहा है शादीशुदा जिंदगी को नर्क? धारण करें ये चमत्कारी रत्न, लौट आएगी खुशहाली!

Gem Astrology: मांगलिक दोष बना रहा है शादीशुदा जिंदगी को नर्क? धारण करें ये चमत्कारी रत्न, लौट आएगी खुशहाली!

Mangalik Ke Liye Lucky Ratna: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक एक ऐसा दोष है जो किसी जातक की शादीशुदा जिंदगी को नर्क बना देता है. कुंडली में मंगल दोष होने पर दांपत्य जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे आइए जानते हैं कि मांगिलक जातकों के लिए कौन सा रत्न लाभकारी है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gem Astrology: मांगलिक दोष बना रहा है शादीशुदा जिंदगी को नर्क? धारण करें ये चमत्कारी रत्न, लौट आएगी खुशहाली!

Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और विवाह का कारक माना जाता है. लेकिन अगर कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी ना हो, तो यह मांगलिक दोष का कारण बनती है. इस दोष की वजह से शादी-विवाह में अनावश्यक देरी, रिश्तों में कड़वाहट और शादीशुदा जिंदगी में तनाव जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं. इतना ही नहीं, कई बार तो मांगलिक दोष की वजह से मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, मूंगा एक ऐसा शक्तिशाली रत्न है जो मंगल के अशुभ प्रभाव को कम कर जीवन में सुख-शांति ला सकता है. यह रत्न पति-पत्नी के बीच करवाहट को दूर करने में सहायक होता है. आइए जानते हैं कि मूंगा को धारण करने की सही विधि क्या है और इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं. 

मांगलिक दोष दूर करता है मूंगा

मूंगा रत्न मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व कहता है. यानी यह रत्न मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का मानना है कि इसे धारण करने से मंगल की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और जातक के जीवन में शुभता का संचार होता है. यह रत्न न सिर्फ वैवाहिक बाधाओं को दूर करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मूंगा धारण करने से क्या होगा 

मांगलिक दोष के कारण पति-पत्नी के बीच होने वाले विवादों को शांत करने में मूंगा अत्यंत प्रभावी माना जाता है. यह रत्न डर और घबराहट को दूर कर व्यक्ति के भीतर गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता पैदा करता है. जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, उनके लिए मूंगा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह तनाव को कम कर मन को शांत रखता है. इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटों को दूर करने और उच्च पद की प्राप्ति के लिए भी मूंगा धारण करना लाभकारी होता है. इस रत्न की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को जातक से दूर रखता है.

यह भी पढ़ें: चमक जाएगी सोई हुई किस्मत, करियर और बिजनेस में रॉकेट जैसी रफ्तार देंगे ये 5 चमत्कारी रत्न!

धारण करने की सही विधि और नियम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कोई भी रत्न तभी फलदायी होता है जब उसे सही नियमों के साथ पहना जाए. इसलिए, मूंगा पहनने से पहले अपनी कुंडली किसी अनुभवी ज्योतिषी को जरूर दिखाएं, क्योंकि हर किसी के लिए यह रत्न उचित नहीं होता. मूंगे को हमेशा सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए. इस रत्न को धारण करन से पहले रात में अंगूठी को कच्चे दूध या गंगाजल में रख देना चाहि, ताकि वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए. ऐसा करने के बाद इस रत्न को मंगलवार की सुबह सूर्योदय के समय हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. ध्यान रहे कि इस अंगूठी को दाहिने हाथ की अनामिका (रिंग फिंगर) या तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) में पहनने से विशेष लाभ प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल