Gem Astrology: मांगलिक दोष बना रहा है शादीशुदा जिंदगी को नर्क? धारण करें ये चमत्कारी रत्न, लौट आएगी खुशहाली!

Mangalik Ke Liye Lucky Ratna: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक एक ऐसा दोष है जो किसी जातक की शादीशुदा जिंदगी को नर्क बना देता है. कुंडली में मंगल दोष होने पर दांपत्य जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे आइए जानते हैं कि मांगिलक जातकों के लिए कौन सा रत्न लाभकारी है.
Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और विवाह का कारक माना जाता है. लेकिन अगर कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी ना हो, तो यह मांगलिक दोष का कारण बनती है. इस दोष की वजह से शादी-विवाह में अनावश्यक देरी, रिश्तों में कड़वाहट और शादीशुदा जिंदगी में तनाव जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं. इतना ही नहीं, कई बार तो मांगलिक दोष की वजह से मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, मूंगा एक ऐसा शक्तिशाली रत्न है जो मंगल के अशुभ प्रभाव को कम कर जीवन में सुख-शांति ला सकता है. यह रत्न पति-पत्नी के बीच करवाहट को दूर करने में सहायक होता है. आइए जानते हैं कि मूंगा को धारण करने की सही विधि क्या है और इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं.
मांगलिक दोष दूर करता है मूंगा
मूंगा रत्न मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व कहता है. यानी यह रत्न मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का मानना है कि इसे धारण करने से मंगल की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और जातक के जीवन में शुभता का संचार होता है. यह रत्न न सिर्फ वैवाहिक बाधाओं को दूर करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाता है.
मूंगा धारण करने से क्या होगा
मांगलिक दोष के कारण पति-पत्नी के बीच होने वाले विवादों को शांत करने में मूंगा अत्यंत प्रभावी माना जाता है. यह रत्न डर और घबराहट को दूर कर व्यक्ति के भीतर गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता पैदा करता है. जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, उनके लिए मूंगा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह तनाव को कम कर मन को शांत रखता है. इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटों को दूर करने और उच्च पद की प्राप्ति के लिए भी मूंगा धारण करना लाभकारी होता है. इस रत्न की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को जातक से दूर रखता है.
धारण करने की सही विधि और नियम
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कोई भी रत्न तभी फलदायी होता है जब उसे सही नियमों के साथ पहना जाए. इसलिए, मूंगा पहनने से पहले अपनी कुंडली किसी अनुभवी ज्योतिषी को जरूर दिखाएं, क्योंकि हर किसी के लिए यह रत्न उचित नहीं होता. मूंगे को हमेशा सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए. इस रत्न को धारण करन से पहले रात में अंगूठी को कच्चे दूध या गंगाजल में रख देना चाहि, ताकि वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए. ऐसा करने के बाद इस रत्न को मंगलवार की सुबह सूर्योदय के समय हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. ध्यान रहे कि इस अंगूठी को दाहिने हाथ की अनामिका (रिंग फिंगर) या तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) में पहनने से विशेष लाभ प्राप्त होता है.
