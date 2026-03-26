Gem Astrology: क्यों बेअसर हो जाते हैं महंगे से महंगे रत्न? अगर आप भी करते हैं ये 3 गलतियां, तो मलते रह जाएंगे हाथ

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में हर ग्रह के लिए अलग-अलग रत्नों का जिक्र किया गया है. जिस प्रकार सूर्य के लिए माणिक्य, गुरु के लिए पुखराज, शनि के लिए नीलम और चंद्रमा के लिए मोती अनुकूल है, उसी तरह अन्य ग्रहों के लिए विशेष रत्न प्रभावशाली होते हैं. कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ज्योतिषी की सलाह पर रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन अनाजाने में की गई कुछ गलतियों की वजह से रत्नों का शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होता है. ज्योतिषी की सलाह पर जब एक बार किसी रत्न को धारण कर लिया जाता है, तो उसे बार-बार उंगली से निकाला नहीं जाता. हालांकि, ऐसी गलती अधिकांश लोग करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि उंगली से बार-बार रत्न वाली अंगूठी निकालना नुकसानदेह हो सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर महंगे से महंगे रत्न भी बेअसर क्यों हो जाते हैं और रत्नों की अंगूठी को बार-बार क्यों नहीं उतारना चाहिए.

क्यों बेअसर हो जाते हैं महंगे से महंगे रत्न?

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो व्यक्त की कुंडली में मौजूद ग्रह जीवन की दशा और दिशा को सुनिश्चित करते हैं. कहा जाता है कि रत्न ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को जाग्रित करने की क्षमता रखते हैं. ऐसे में जब कोई रत्न धारण किया जाता है वह सकारात्मक ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करता है. लेकिन, जब रत्न को बार-बार उतारा जाता है तो इसकी ये क्षमता नष्ट हो जाती है. इस स्थिति में महंगे से महंगे रत्न भी बेअसर हो जाते हैं.

टूट जाता है ऊर्जा का प्रवाह

रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि माणिक्य, नीलम, पुखराज या मोती जैसे रत्न धारण करने के बाद धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में जब रत्न वाली अंगूठी को उतारकर इधर-उधर रख देते हैं, तो ऊर्जा का संपर्क भंग हो जाता है. इसके परिणामस्वरूप हीरे और पुखराज जैसे महंगे रत्न भी बेअसर हो जाते हैं और ऐसे रत्नों को फिर से पहनने पर भी कोई असर नहीं होता. इसलिए जब कभी रत्न वाली अंगूठी पहनें, तो उसे बार-बार ना उतारें.

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कैसे करें रत्न वाली अंगूठी का रखरखाव?

रत्न शास्त्र में वर्णित कुछ रत्न ऐसे हैं, जो बेहद कीमती होते हैं. ऐसे में जब बेशकीमती रत्नों वाली अंगूठी को बार-बार उतारा जाता है तो उसके खोने और टूटने की संभावना भी बनी रहती है. कुछ बेशकीमती रत्न बेहद नाजुक होते हैं, जो जमीन या फर्श पर गिरने से टूट सकते हैं. इसलिए रत्न वाली अंगूठी को एकबार धारण करने के बाद उसे बार-बार ना उतारें.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)