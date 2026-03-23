Gem Astrology: भूलकर भी न पहनें दूसरे की अंगूठी! अनजाने में की गई ये 1 गलती छीन सकती है सुख-चैन और सौभाग्य

Gem Astrology: ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, एक बार जब कोई रत्न किसी के शरीर के संपर्क में आता है, तो वह उसकी ऊर्जा तरंगों के साथ एक गहरा संबंध बना लेता है. ऐसे में किसी दूसरे का रत्न पहनना न सिर्फ ऊर्जा के संतुलन को बिगाड़ता है, बल्कि अनजाने में आप उस व्यक्ति के ग्रहों के दोष और संकटों को भी अपने ऊपर आमंत्रित कर लेते हैं. अगर आपके करियर में अचानक रुकावटें आ रही हैं या मानसिक अशांति महसूस हो रही है, तो कहीं इसका कारण किसी और की अंगूठी पहनना तो नहीं? ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि रत्न धारण करने के वे कौन से कड़े नियम हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है.

क्यों वर्जित है दूसरों की अंगूठी पहनना?

प्रत्येक रत्न एक विशिष्ट ग्रह की ऊर्जा को सोखता है और उसे पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में संचार करता है. जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक रत्न धारण करता है, तो वह रत्न उस व्यक्ति की ऊर्जा तरंगों के साथ जुड़ जाता है. अगर आप किसी दूसरे की अंगूठी पहनते हैं, तो उस रत्न में पहले से मौजूद ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से टकराती है. यह असंतुलन आपके मानसिक सुकून को छीन सकता है. ज्योतिषीय मान्यता है कि रत्न पहनने वाले के संकटों को सोखता है. जब आप किसी और की अंगूठी पहनते हैं, तो संभव है कि आप अनजाने में उनके ग्रहों का दोष या परेशानियां अपने ऊपर ले लें. यही वजह है कि दूसरों का रत्न पहनने से करियर में अचानक रुकावटें, तरक्की का रुकना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

रत्न धारण करते वक्त याद रखें ये बात

अगर आप चाहते हैं कि रत्न आपको शुभ फल दे, तो कभी भी शौकिया तौर पर या किसी की देखा-देखी रत्न न पहनें. रत्न हमेशा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही धारण करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं. नया रत्न पहनने से पहले उसका विधिवत पूजन और मंत्रों द्वारा जाग्रत करना जरूरी है. बिना जाग्रत किया हुआ रत्न सिर्फ पत्थर के समान है. रत्न को एक बार धारण करने के बाद बार-बार नहीं उतारना चाहिए. इसे सिर्फ सफाई के समय ही उतारें. लगातार शरीर के संपर्क में रहने से ही रत्न का पूर्ण प्रभाव मिलता है. अपनी अंगूठी कभी भी किसी दोस्त या रिश्तेदार को ट्रायल के लिए न दें. रत्न की ऊर्जा बहुत व्यक्तिगत होती है, इसे साझा करना इसकी शक्ति को कम कर देता है.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)