Gem Astrology: सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत, जानें कौन सा रत्न पहनने से मिलेगी अपार सफलता और सम्मान!

Manikya Gemstone: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है. कुंडली में मौजूद सूर्य आत्मा, तेज, साहस और आत्मविश्वास कारक माना जाता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, तो उसे समाज में यश, कीर्ति और सरकारी लाभ प्राप्त होता है. जबकि, अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो, व्यक्ति को मान-सम्मान में कमी और करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सूर्य देव की कृपा पाने और कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए माणिक्य धारण करने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य के रत्न माणिक्य को धारण करने की विधि क्या है, इस रत्न को कौन पहन सकता है और इसे धारण करने के नियम क्या हैं.

सूर्य रत्न माणिक्य के फायदे

सूर्य देव की कृपा पाने और कुंडली में उनकी स्थिति को मजबूत रखने के लिए माणिक्य रत्न धारण करना सबसे प्रभावी उपाय माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माणिक्य का सीधा संबंध सूर्य देव से है. यह रत्न गहरे लाल या गुलाबी रंग का होता है. यह रत्न जातक के भीतर दबे हुए डर को दूर कर इच्छाशक्ति को बढ़ाता है. इसके अलावा यह रत्न कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटों को दूर करने में सहायक होता है. जो लोग सही विधि से इस रत्न को पहनते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता गजब की होती है. इसके अलावा इस रत्न के प्रभाव से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सेहत भी अच्छी रहती है.

किसे धारण करना चाहिए माणिक्य?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, मेष, सिंह और धनु लग्न के जातकों के लिए माणिक्य अत्यंत शुभ फलदायी होता है. जबकि, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए यह मुलाजुला परिणाम देता है. अगर कुंडली में सूर्य लग्नेश हो या तीसरे भाव में स्थित हो, तो इसे धारण किया जा सकता है. वहीं, अगर कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो या शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, तो बिना सलाह के इसे न पहनें.

कैसे धारण करें माणिक्य, क्या नियम?

रत्न शास्त्र के अनुसार, कोई भी रत्न तभी पूरा फल देता है जब उसे सही समय और विधि से पहना जाए. ऐसे में सूर्य के रत्न माणिक्य को रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर सुबह 9:00 बजे के बीच धारण करना सबसे अच्छा होता है. वहीं, अगर उस दिन पुष्य, कृतिका, उत्तराषाढ़ा या उत्तराभाद्रपद नक्षत्र हो, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. माणिक्य को सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए. रत्न का वजन कम से कम 5 कैरेट होना चाहिए. माणिक्य अंगूठी पहनने से पहले सूर्य देव के मंत्र 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का कम से कम 108 बार जाप करें और सूर्य देव का ध्यान करें.

