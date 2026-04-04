Kachua Ring: किस्मत चमकाती है कछुए वाली अंगूठी, मगर पहनने से पहले जरूर जान लें ये 5 नियम

Kachua Ring Weaning Precautions: रत्न शास्त्र में कछुए की अंगूठी को धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से जोड़कर देखा गया है. मान्यता है कि इस अंगूठी को सही तरीके से धारण करने पर धन और ऐश्वर्य में बेतहाशा वृद्धि होती है. लेकिन, इस पहनते वक्त कुछ नियमों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिल पाता है. आइए जानते हैं कि कछुआ रिंग से जुड़े खास नियम.
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Kachua Ring Weaning Precautions: सनतान धर्म में कछुआ को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि प्रलय काल के दौरान भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर सृष्टि को नष्ट होने से बचाया था. रत्न शास्त्र में भी कछुए को शुभता का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि सही विधि से कछुए वाली अंगूठी धारण करने से घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती. रत्न शास्त्र के अनुसार, इसे धारण करने से जीवन में शुख-समृद्धि बनी रहती है. कहा जाता है कि इस अंगूठी को धारण करने से न सिर्फ व्यापार में आर्थिक तरक्की होती है, बल्कि आत्मविश्वास और धन-दौलत में भी वृद्धि होती है. लेकिन, रत्न शास्त्र के जानकारों की मानें तो अगर इस अंगूठी को सही विधि से नहीं पहना जाए तो इससे नुकसान भी हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कछुए की रिंग को किस धातु में जड़वाकर पहनना चाहिए और इससे जुड़े खास नियम क्या हैं.
हिंदू धर्म में कछुए को अत्यंत पवित्र माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार (कछुए का रूप) लिया था. चूंकि कछुआ भगवान विष्णु का प्रतीक है और माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी हैं, इसलिए कछुए की अंगूठी धारण करने से विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है. ज्योतिष शास्त्र में कछुए को धैर्य, निरंतरता और अटूट सफलता का प्रतीक माना जाता है. इन्हीं वजहों से कछुए वाली अंगूठी खास मानी जाती है.
रत्न शास्त्र के अनुसार, कछुए वाली अंगूठी जीवन में स्थिरता लाती है और धीरे-धीरे तरक्की के रास्ते खोलती है. रत्न शास्त्र के अनुसार, कछुए की अंगूठी को चांदी या पंचधातु में बनवाना सबसे अधिक फलदायी होता है. सोने की अंगूठी भी पहनी जा सकती है, लेकिन चांदी को सबसे उत्तम माना गया है.
अगर आप कछुए वाली अंगूठी का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो इसे शुक्रवार या शनिवार का दिन सबसे श्रेष्ठ है. अंगूठी पहनने से पहले उसे गंगाजल या कच्चे दूध में कुछ देर डुबोकर रखें ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए. रत्न शास्त्र के अनुसार, इसे दाहिने हाथ की मध्यमा (बीच वाली उंगली) में पहनना चाहिए. अंगूठी धारण करते समय “ॐ कुरुमाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
कछुआ अंगूठी हर किसी के लिए शुभ नहीं होती. इसे पहनने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जिनकी कुंडली में शनि या राहु की स्थिति अनुकूल नहीं है, उन्हें बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसे नहीं पहनना चाहिए. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसे धारण न करने की सलाह दी जाती है.
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अक्सर लोग अंगूठी पहन तो लेते हैं, लेकिन छोटी-छोटी गलतियों से नुकसान कर बैठते हैं. ऐसे में अंगूठी पहनते समय कछुए का मुख हमेशा पहनने वाले की ओर (अंदर की तरफ) होना चाहिए. इससे धन घर की ओर आता है. एक बार पहनने के बाद इसे बार-बार उंगली में घुमाना नहीं चाहिए. ऐसा करने से इसकी ऊर्जा की दिशा बदल जाती है और धन के आगमन में रुकावट आ सकती है. अंगूठी पहनकर किसी भी अनैतिक या गलत कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए. इसके अलावा सोते समय अगर इसे उतारना चाहें, तो किसी ऊंचे और साफ स्थान पर रखें. इसे कभी भी जमीन पर गिरने न दें और पैरों से स्पर्श न होने दें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)