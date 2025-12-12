Advertisement
Gem Astrology: शनि की कुंभ राशि के लिए ये 1 रत्न है खतरनाक! जानें कौन सा रत्न रहेगा शुभ

Aquarius Lucky Gemstone: रत्न शास्त्र के मुताबिक, प्रत्येक रत्न का अपना अलग प्रभाव और महत्व होता है. मोती को ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह से संबंधित रत्न बताया गया है. आइए जानते हैं कि शनि की कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मोती किस प्रकार नुकसानदेह साबित हो सकता है.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:52 PM IST
Lucky Gemstone for Aquarius: रत्नशास्त्र में प्रत्येक रत्न की अपनी विशेष ऊर्जा और प्रभाव माना गया है. इनमें से मोती ऐसा रत्न है जिसका असर जल्दी दिखाई देने लगता है. आकार में छोटा दिखाई देने वाला यह रत्न कई बार वह सकारात्मक परिवर्तन ला देता है, जो अन्य रत्न नहीं कर पाते. चूंकि मोती का संबंध चंद्रमा ग्रह से माना गया है, इसलिए इसे वही लोग धारण करते हैं जिन्हें अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत बनाना होता है. हालांकि इसे धारण करना उतना आसान नहीं जितना लगता है. क्योंकि, हर राशि के लिए मोती शुभ नहीं होता. ऐसे में सवाल उठता है क्या कुंभ राशि वाले मोती पहन सकते हैं? आइए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि शनि की कुंभ राशि वालों को कौन सा एक रत्न पहनने से बचना चाहिए और उनके लिए कौन सा रत्न शुभ और मंगलकारी होता है.

कुंभ राशि वालों के लिए मोती शुभ या अशुभ

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों के लिए मोती धारण करना शुभ नहीं माना गया है. इसकी वजह है कि शनि और चंद्रमा का आपसी संबंध है. कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, जबकि मोती चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न है. दोनों ग्रहों के बीच शत्रुता का भाव रहता है. ऐसे में अगर कुंभ राशि के लोग मोती पहन लेते हैं, तो लाभ के बजाय जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं.

करियर में रुकावटें

अगर कुंभ राशि के जातक यह रत्न बिना ज्योतिषी की सलाह से पहनते हैं, तो उन्हें मानसिक तनाव और बेचैनी में वृद्धि होने लगती है. साथ ही, निर्णय क्षमता कमजोर होने लगता है. यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र के जानकार, कुंभ राशि वालों को मोती या मोती से बनी वस्तुओं से दूर रहने की सलाह देते हैं. कुंभ के अलावा मकर, वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए भी मोती उपयुक्त नहीं माना गया है.

मोती किन राशि वालों को देता है शुभ फल?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मोती कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ और वरदान समान होता है. चंद्रमा का रत्न मोती मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को शुभ फल प्रदान करता है. हालांकि, रत्न धारण करने का निर्णय सिर्फ राशि देखकर नहीं लेना चाहिए. बल्कि, अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या चंद्रमा शनि या राहु से पीड़ित हो, तो तो मोती धारण करने से पहले सावधानी जरूरी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

