Gem Astrology: शनि की कुंभ राशि के लिए ये 1 रत्न है खतरनाक! जानें कौन सा रत्न रहेगा शुभ

Lucky Gemstone for Aquarius: रत्नशास्त्र में प्रत्येक रत्न की अपनी विशेष ऊर्जा और प्रभाव माना गया है. इनमें से मोती ऐसा रत्न है जिसका असर जल्दी दिखाई देने लगता है. आकार में छोटा दिखाई देने वाला यह रत्न कई बार वह सकारात्मक परिवर्तन ला देता है, जो अन्य रत्न नहीं कर पाते. चूंकि मोती का संबंध चंद्रमा ग्रह से माना गया है, इसलिए इसे वही लोग धारण करते हैं जिन्हें अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत बनाना होता है. हालांकि इसे धारण करना उतना आसान नहीं जितना लगता है. क्योंकि, हर राशि के लिए मोती शुभ नहीं होता. ऐसे में सवाल उठता है क्या कुंभ राशि वाले मोती पहन सकते हैं? आइए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि शनि की कुंभ राशि वालों को कौन सा एक रत्न पहनने से बचना चाहिए और उनके लिए कौन सा रत्न शुभ और मंगलकारी होता है.

कुंभ राशि वालों के लिए मोती शुभ या अशुभ

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों के लिए मोती धारण करना शुभ नहीं माना गया है. इसकी वजह है कि शनि और चंद्रमा का आपसी संबंध है. कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, जबकि मोती चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न है. दोनों ग्रहों के बीच शत्रुता का भाव रहता है. ऐसे में अगर कुंभ राशि के लोग मोती पहन लेते हैं, तो लाभ के बजाय जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर में रुकावटें

अगर कुंभ राशि के जातक यह रत्न बिना ज्योतिषी की सलाह से पहनते हैं, तो उन्हें मानसिक तनाव और बेचैनी में वृद्धि होने लगती है. साथ ही, निर्णय क्षमता कमजोर होने लगता है. यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र के जानकार, कुंभ राशि वालों को मोती या मोती से बनी वस्तुओं से दूर रहने की सलाह देते हैं. कुंभ के अलावा मकर, वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए भी मोती उपयुक्त नहीं माना गया है.

यह भी पढ़ें: शादी में आ रही हैं अड़चनें, तो ये रत्न कर लें धारण, जल्द बनेगा विवाह का योग

मोती किन राशि वालों को देता है शुभ फल?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मोती कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ और वरदान समान होता है. चंद्रमा का रत्न मोती मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को शुभ फल प्रदान करता है. हालांकि, रत्न धारण करने का निर्णय सिर्फ राशि देखकर नहीं लेना चाहिए. बल्कि, अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या चंद्रमा शनि या राहु से पीड़ित हो, तो तो मोती धारण करने से पहले सावधानी जरूरी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)