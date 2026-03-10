Gem Astrology: छात्रों के लिए वरदान है ये रत्न, करियर और शिक्षा में मिलती है अपार सफलता

Best Gemstone for Student: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक ग्रह एक खास रत्न से ऊर्जा प्राप्त करता है और हर रत्न का अपना एक स्वामी ग्रह होता है. हर रत्न हर किसी को सूट नहीं करता, इसलिए हर राशि के लिए अलग-अलग शुभ रत्नों का जिक्र किया गया है. रत्न शास्त्र में एक ऐसे रत्न का जिक्र है, जो छात्रों के लिए वरदान माना जाता है. आइए जानते हैं करियर और शिक्षा में अपार सफलता के लिए छात्रों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए.
Trending Photos
Emerald Gemstone Benefits: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, रत्न सिर्फ आभूषण नहीं हैं, बल्कि वे ग्रहों की ऊर्जा को संचित कर हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह का संबंध किसी विशेष रत्न से होता है, उसी प्रकार पन्ना का सीधा संबंध बुध देव से है. ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति और संचार का कारक माना जाता है. यही वजह है कि पन्ना धारण करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि बौद्धिक विकास के रास्ते भी खुलते हैं. रत्न शास्त्र के जानकारों की मानें तो यह रत्न छात्रों के लिए वरदान होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि छात्रों को करियर में सफलता के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और इसे पहनने के नियम क्या हैं.
पन्ना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता, इसलिए इसे धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए पन्ना अत्यंत लाभकारी है क्योंकि इन राशियों के स्वामी स्वयं बुध देव हैं. अगर आपकी कुंडली के लग्न, पंचम (विद्या भाव) या नवम (भाग्य भाव) में मिथुन या कन्या राशि स्थित है, तो इसे पहनना शुभ रहेगा. छात्रों के अलावा एक्टिंग, मॉडलिंग, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को भी इसे पहनने की सलाह दी जाती है.
बुध ग्रह के रत्न पन्ना को धारण करने के लिए शुक्ल पक्ष का कोई भी बुधवार शुभ माना जाता है. इस रत्न को बुधवार के दिन सूर्योदय के बाद धारण करना चाहिए. अंगूठी को सबसे पहले कच्चे दूध, गंगाजल, शहद और शक्कर के मिश्रण से शुद्ध करें. इसके बाद धूप-दीप दिखाकर बुध देव का ध्यान करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. पूजन और शुद्धिकरण के बाद अंगूठी को भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण करें.
बुध ग्रह का रत्न पन्ना मन की चंचलता को नियंत्रित करता है, जिससे छात्रों का मन पढ़ाई में अधिक लगता है. जिन लोगों को पढ़ा हुआ याद रखने में कठिनाई होती है, पन्ना उनकी याददाश्त में सुधार करने में सहायक होता है. इसके अवावा यह रत्न बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है और मन से नकारात्मक विचारों को दूर कर आत्मविश्वास का संचार करता है.
यह भी पढ़ें: मूंगा पहनने वाले भूलकर भी ना करें ये गलतियां, जानें मंगल का यह रत्न किसके लिए है मंगलकारी
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)