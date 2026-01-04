Advertisement
trendingNow13063626
Hindi Newsधर्मGem Astrology: राहु-केतु की टेढ़ी नजर से रातों-रात बदल जाता है भाग्य, इन 2 रत्नों को पहनते ही संकट होंगे दूर!

Gem Astrology: राहु-केतु की टेढ़ी नजर से रातों-रात बदल जाता है भाग्य, इन 2 रत्नों को पहनते ही संकट होंगे दूर!

Rahu Ketu Gemstone: भाग्य और पतन के कारक माने जाने वाले राहु-केतु की चाल से बचना आसान नहीं है. लेकिन रत्न शास्त्र के अनुसार, दो खास रत्नों की मदद से कुंडली के राहु-केतु के दोष को आसानी से दूर किया जा सकता है. आइए जानते हैं उन चमत्कारी रत्नों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 04, 2026, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gem Astrology: राहु-केतु की टेढ़ी नजर से रातों-रात बदल जाता है भाग्य, इन 2 रत्नों को पहनते ही संकट होंगे दूर!

Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, जिनकी चाल किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखती है. अगर कुंडली में ये दोनों ग्रह अनुकूल हों, तो व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और उसे अपार प्रसिद्धि व सुख-सुविधाएं मिलती हैं. वहीं, अगर इनका प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति को मानसिक तनाव, भ्रम और आर्थिक तंगी के जाल में फंसा सकता है. इन दोनों मायावी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए रत्न शास्त्र में दो विशेष रत्नों का वर्णन किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राहु-केतु के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए. 

गोमेद (Gomed)

राहु को अनिश्चितता और भ्रम का कारक माना जाता है. जब राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति के बनते काम बिगड़ने लगते हैं और मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं. राहु के दोष को शांत करने के लिए गोमेद धारण किया जाता है. इसे पहनने से मन में छाई उलझनें दूर होती हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है. यह व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है. इसके अलावा करियर और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर कर यह तरक्की के नए रास्ते खोलता है. यह नकारात्मक ऊर्जा और गुप्त शत्रुओं से जातक की रक्षा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लहसुनिया (Cat's Eye)

केतु ग्रह को आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक माना जाता है, लेकिन इसकी अशुभ स्थिति व्यक्ति को भ्रमित और वैरागी बना देती है. केतु के नकारात्मक प्रभाव और मानसिक भटकाव को रोकने के लिए लहसुनिया रत्न सबसे कारगर है. इसे धारण करने से एकाग्रता बढ़ती है और मन व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता. यह रत्न आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है. करियर में अचानक आने वाली रुकावटों और अनचाहे डर को खत्म करने में यह अत्यंत प्रभावशाली है. इसे पहनने से जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं और व्यक्ति सही दिशा में कदम बढ़ाता है.

यह भी पढ़ें: चमक जाएगी सोई हुई किस्मत, करियर और बिजनेस में रॉकेट जैसी रफ्तार देंगे ये 5 चमत्कारी रत्न!

बिना सलाह के रत्न पहनना पड़ सकता है भारी

रत्न शास्त्र में रत्नों की शक्ति जितनी अद्भुत है, उतनी ही सावधानी की भी जरूरत है. राहु और केतु के ये रत्न (गोमेद और लहसुनिया) अत्यंत तीव्र प्रभाव वाले होते हैं. अपनी कुंडली का गहन विश्लेषण कराए बिना इन रत्नों को धारण न करें. अगर आपकी राशि या लग्न के अनुसार ये रत्न अनुकूल नहीं हैं, तो इनका गलत प्रभाव आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है. हमेशा विधि-विधान और शुभ मुहूर्त में ही रत्न धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी