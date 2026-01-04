Gem Astrology: राहु-केतु की टेढ़ी नजर से रातों-रात बदल जाता है भाग्य, इन 2 रत्नों को पहनते ही संकट होंगे दूर!

Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, जिनकी चाल किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखती है. अगर कुंडली में ये दोनों ग्रह अनुकूल हों, तो व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और उसे अपार प्रसिद्धि व सुख-सुविधाएं मिलती हैं. वहीं, अगर इनका प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति को मानसिक तनाव, भ्रम और आर्थिक तंगी के जाल में फंसा सकता है. इन दोनों मायावी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए रत्न शास्त्र में दो विशेष रत्नों का वर्णन किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राहु-केतु के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए.

गोमेद (Gomed)

राहु को अनिश्चितता और भ्रम का कारक माना जाता है. जब राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति के बनते काम बिगड़ने लगते हैं और मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं. राहु के दोष को शांत करने के लिए गोमेद धारण किया जाता है. इसे पहनने से मन में छाई उलझनें दूर होती हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है. यह व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है. इसके अलावा करियर और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर कर यह तरक्की के नए रास्ते खोलता है. यह नकारात्मक ऊर्जा और गुप्त शत्रुओं से जातक की रक्षा करता है.

लहसुनिया (Cat's Eye)

केतु ग्रह को आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक माना जाता है, लेकिन इसकी अशुभ स्थिति व्यक्ति को भ्रमित और वैरागी बना देती है. केतु के नकारात्मक प्रभाव और मानसिक भटकाव को रोकने के लिए लहसुनिया रत्न सबसे कारगर है. इसे धारण करने से एकाग्रता बढ़ती है और मन व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता. यह रत्न आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है. करियर में अचानक आने वाली रुकावटों और अनचाहे डर को खत्म करने में यह अत्यंत प्रभावशाली है. इसे पहनने से जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं और व्यक्ति सही दिशा में कदम बढ़ाता है.

बिना सलाह के रत्न पहनना पड़ सकता है भारी

रत्न शास्त्र में रत्नों की शक्ति जितनी अद्भुत है, उतनी ही सावधानी की भी जरूरत है. राहु और केतु के ये रत्न (गोमेद और लहसुनिया) अत्यंत तीव्र प्रभाव वाले होते हैं. अपनी कुंडली का गहन विश्लेषण कराए बिना इन रत्नों को धारण न करें. अगर आपकी राशि या लग्न के अनुसार ये रत्न अनुकूल नहीं हैं, तो इनका गलत प्रभाव आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है. हमेशा विधि-विधान और शुभ मुहूर्त में ही रत्न धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)