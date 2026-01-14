रंक से राजा बना सकती है नवरत्नों की शक्ति! घर में सुख-शांति और ऐश्वर्य के लिए खास है ये अंगूठी

Gem Astrology: ज्योतिष और रत्न शास्त्र में रत्नों को ग्रहों की ऊर्जा का केंद्र माना गया है. जिस तरह एक अकेला रत्न किसी विशेष ग्रह को मजबूती देता है, उसी तरह 'नवरत्न' नौ ग्रहों की शक्ति का प्रतीक है. नवरत्न एक ऐसा दिव्य रत्न है जो जातक के जीवन से नकारात्मकता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोलता है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि नवरत्न की अंगूठी को अगर सही विधि से धारण किया जाए तो इससे अनेक प्रकार के फायदे हो सकते हैं. इस रत्न की सबसे बड़ी खासियत है कि यह 9 रत्नों की शक्ति एक साथ देता है. जिसके परिणामस्वरूप जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरत्न की अंगूठी किन राशि वालों के लिए फायदेमंद है और इसे धारण करने के नियम क्या हैं.

क्या है नवरत्न?

नवरत्न नौ विशेष रत्नों का समूह है, जिसमें माणिक्य (सूर्य), मोती (चंद्रमा), मूंगा (मंगल), पन्ना (बुध), पुखराज (गुरु), हीरा (शुक्र), नीलम (शनि), गोमेद (राहु) और लहसुनिया (केतु) शामिल होते हैं. जब ये नौ रत्न एक साथ मिलते हैं, तो यह एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं.

नवरत्न धारण करने के प्रमुख लाभ

यह रत्न मन को शांत रखने और तनाव को कम करने में सहायक होता है. मान्यता है कि इसे धारण करने से करियर और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जातक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता है. नौ ग्रहों की संतुलित ऊर्जा शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देती है और सकारात्मकता बढ़ाती है. इतना ही नहीं, नवरत्न के प्रभाव से व्यक्ति के सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है.

नवरत्न पहनने के जरूरी नियम

रत्न शास्त्र के अनुसार, अगर नियमों का पालन न किया जाए तो शुभ रत्न भी विपरीत प्रभाव दे सकते हैं. ऐसे में अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए बिना कभी भी नवरत्न धारण न करें. रत्न का प्रभाव जीवित रखने के लिए समय-समय पर इसे गंगाजल या कच्चे दूध से साफ करते रहें. ध्यान रहे अपनी पहनी हुई अंगूठी या लॉकेट कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को पहनने के लिए न दें. इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि कोई भी रत्न चटका हुआ या टूटा हुआ न हो, क्योंकि खंडित रत्न अशुभ फल देते हैं. रत्न धारण करने से पहले उसका शुद्धीकरण जरूर कर लें.

किन राशियों के लिए है यह वरदान?

वैसे तो नवरत्न कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन कुछ राशियों पर इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी होता है. मेष राशि के जातकों के लिए यह रत्न आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और नेतृत्व क्षमता को निखारने का काम करता है. वहीं, सिंह राशि वालों के आकर्षण और रचनात्मकता में वृद्धि करता है. जबकि, धनु राशि वालों के लिए यह रत्न उनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास में सहायक होता है. इसके अलावा मकर राशि वालों को यह रत्न अनुशासन और फोकस बनाए रखने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)