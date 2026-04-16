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Hindi Newsधर्मGem Astrology: मिथुन राशि वालों के लिए वरदान हैं ये 3 रत्न, जॉब में प्रमोशन साथ मिलती जबरदस्त तरक्की

Gem Astrology: मिथुन राशि वालों के लिए वरदान हैं ये 3 रत्न, जॉब में प्रमोशन साथ मिलती जबरदस्त तरक्की

Lucky Gemtone For Gemini: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मिथुन राशिचक्र की तीसरी राशि है. इस राशि के जातकों को कई बार जॉब से जुड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस राशि के जातकों के लिए कौन-से 3 रत्न वरदान साबित हो सकते हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 16, 2026, 09:03 PM IST
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Gem Astrology: मिथुन राशि वालों के लिए वरदान हैं ये 3 रत्न, जॉब में प्रमोशन साथ मिलती जबरदस्त तरक्की

Gem Astrology: आज के भैतिकवादी युग में हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका जीवन बिना किसी रुकावट के सुखमय व्यतीत हो. हालांकि, जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव काफी हद तक हमारी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं. रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे प्रभावशाली रत्नों का जिक्र किया गया है जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर जीवन में स्थिरता ला सकते हैं. रत्न शास्त्र के मुताबिक, पन्ना, हीरा और नीलम तीन ऐसे रत्न हैं जो जॉब, दांपत्य जीवन और मानसिकक अशांति को दूर करने में जातक की मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी मिथुन राशि से संबंध रखते हैं और जॉब में तरक्की, दांपत्य जीवन में खुशहाली व मानसिक शांति चाहते है, तो ये तीन रत्न आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं. 

पन्ना 

मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और पन्ना बुध देव का प्रतिनिधि रत्न है. ऐसे में अगर इस राशि के जातक सही विधि से पन्ना धारण करते हैं तो, उन्हें विशेष लाभ होता है. कहा जाता है कि यह रत्न मिथुन राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसे धारण करने से आमदनी के नए स्रोत बनते हैं. इसके साथ ही इस रत्न के प्रभाव से संचित धन में वृद्धि होती है. इसके अलावा यह रत्न मानसिक कमजोरी को दूर कर निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है. इतना ही नहीं, पन्ना धारण करने से वाहन और संपत्ति सुख का भी योग बनता है.

हीरा 

शुक्र ग्रह की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए रत्न शास्त्र के जानकार हीरा पहनने की सलाह देते हैं. कहा जाता है कि शुक्र का रत्न हीरा मिथुन राशि वालों के जीवन ऐश्वर्य से भर देता है. अगर इस राशि के जातक विवाह में देरी या दांपत्य जीवन में तनाव महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए यह रत्न बेहद फायदेमंद है. मान्यता है कि इस रत्न को धारण करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है. इसके अलावा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह रत्न अनुकूल है. कहा जाता है कि हीरे की अंगूठी पहने से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है.

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यह भी पढ़ें: रिश्तों में फिर से जगाना चाहते हैं प्यार? इन 4 रत्नों को पहनने से लाइफ में बना रहेगा रोमांस और जोश!

नीलम 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि का रत्न नीलम मिथुन राशि वालों के लिए भी बेहद अनुकूल होता है. अगर मिथुन राशि के जातक करियर में दिक्कतों का सामना करे रहे हैं, तो उनके लिए यह रत्न बेहद मददगार होता है. इस रत्न को सही विधि से धारण करने पर करियर में अच्छी तरक्की होती है. कहा जाता है कि यह रत्न नौकरी में प्रमोशन और राजनीति जीवन में सफलता दिलाने में मदद करता है. इतना ही नहीं, इस रत्न को लेकर मान्यता यह भी है कि यह व्यक्ति को रातों-रात अमीर बना सकता है. हालांकि, इस रत्न को धारण करने से पहले ज्योतिषी की सलाह लेना जरूरी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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