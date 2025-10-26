Advertisement
Gem Astrology: भाग्य चमका सकता है माणिक्य! सूर्य का यह रत्न कब और कैसे बदल देगा आपकी किस्मत, जानिए

Manik Ratna Wearing Rule Benefits: माणिक्य एक लाल रंग का रत्न है, जो सूर्य ग्रह से जुड़ा माना जाता है. इसे उचित विधि और सही तरीके से धारण करने पर सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:51 PM IST
Manik Ratna Benefits: रत्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और राशि के आधार पर ही रत्न धारण करना चाहिए. हर रत्न के पहनने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद आवश्यक माना गया है. इन्हीं में से एक है माणिक्य (Ruby). यह लाल रंग का रत्न सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि इसे सही विधि से धारण करने पर सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिससे आत्मविश्वास, मान-सम्मान और सफलता में वृद्धि होती है. ऐसे में आइए जानते हैं माणिक्य से जुड़े नियम, धारण करने की सही विधि और किसे धारण करना चाहिए और किसे नहीं.

माणिक्य कब धारण करें

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माणिक्य रत्न सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे रविवार के दिन धारण करना सबसे शुभ माना गया है. रत्न धारण करने से पहले उसकी शुद्धि करना अनिवार्य है.

माणिक्य कैसे धारण करें

माणिक्य रत्न को सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए. धारण करने से पहले रत्न को गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें. इसे अनामिका उंगली में पहनना श्रेष्ठ माना गया है. सूर्योदय के समय स्नान करके रत्न धारण करने से अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं. सामान्य तौर पर 6 से 7 रत्ती का माणिक्य रत्न उत्तम माना जाता है.

माणिक्य किसे पहनना चाहिए

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहता है. इसके अलावा यदि कुंडली के पंचम, नवम, दशम, एकादश या धन भाव में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, तो माणिक्य धारण किया जा सकता है.

माणिक्य किसे नहीं पहनना चाहिए

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुला, कन्या, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के लोगों को यह रत्न पहनने से बचना चाहिए. यदि जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो, तो माणिक्य धारण करने से हानि हो सकती है. इसलिए रत्न पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लेना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

