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Hindi Newsधर्मGem Astrology: हर किसी के लिए शुभ नहीं होता मंगल का रत्न मूंगा! जानें किन 5 राशि वालों के लिए है वरदान

Gem Astrology: हर किसी के लिए शुभ नहीं होता मंगल का रत्न मूंगा! जानें किन 5 राशि वालों के लिए है वरदान

Moonga Gemstone: रत्न शास्त्र के अनुसार, नौ रत्नों में मूंगा सबसे अधिक असर करने वाला रत्न है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं मंगल ग्रह का यह रत्न हर किसी को सूट नहीं करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मूंगा रत्न किन 5 राशि वालों के लिए शुभ है, इसे धारण करने के नियम क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:22 PM IST
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Gem Astrology: हर किसी के लिए शुभ नहीं होता मंगल का रत्न मूंगा! जानें किन 5 राशि वालों के लिए है वरदान

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में रत्नों की क्षमता और उसके प्रभाव को विस्तार से बताया गया है. कहा जाता है कि सही रत्न धारण करने से व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह के लिए मूंगा रत्न का जिक्र किया गया है. मंगल का यह रत्न जातकों के साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है. जिन जातकों की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होती है उन्हें अक्सर अज्ञात भय, आत्मविश्वास में कमी और निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि जब कभी भी कुंडली का मंगल असंतुलित होता है, तो उसके संतुलन के लिए मूंगा रत्न पहनने की सलाह दी जाती है. हालांकि, यह रत्न हर किसी को सूट नहीं करता. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगल का रत्न मूंगा इन राशियों के लिए अनुकूल है और इसके धारण करने की विधि और फायदे क्या हैं.

5 राशि वालों के लिए वरदान है मूंगा

मेष राशि - मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए मूंगा लकी चार्म की तरह काम करता है. इसे पहनने से मेष राशि के लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और वे करियर के साथ-साथ बिजनेस में भी सफलता के झंडे गाड़ते हैं.

वृश्चिक राशि - इस राशि का स्वामी भी मंगल ही है. मूंगा पहनने से वृश्चिक राशि वालों का मानसिक तनाव कम होता है. यह रत्न उन्हें एकाग्रता प्रदान करता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं. 

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सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए मूंगा बहुत अनुकूल माना गया है. इसे धारण करने से उनके निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार होता है. अगर आपके कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, तो मूंगा उन रुकावटों को दूर करने में सहायक हो सकता है.

धनु राशि- धनु राशि वाले जातक अक्सर कठिन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं. मूंगा उनके मन से इस डर को निकाल बाहर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है. ज्योतिषीय सलाह के बाद इसे पहनने से मन शांत और एकाग्र रहता है.

मीन राशि- मीन राशि के लोग अक्सर दुविधा या भ्रम की स्थिति में रहते हैं. मूंगा रत्न उन्हें मानसिक मजबूती प्रदान करता है, जिससे वे स्पष्ट सोच के साथ सही फैसले ले पाते हैं.

किस प्रकार धारण करें मूंगा

ज्योतिषीय नियम के मुताबिक, मूंगा को हमेशा सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए. इसे मंगलवार की सुबह सूर्योदय के बाद धारण करना सबसे शुभ होता है. अंगूठी पहनने से पहले उसे कच्चे दूध और गंगाजल से स्नान कराकर शुद्ध कर लें. इसके बाद मंगल के बीज मंत्र 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का 108 बार जाप करें. फिर, इस रत्न को दाहिने हाथ की अनामिका में धारण कर लें. 

यह भी पढ़ें: रिश्तों में फिर से जगाना चाहते हैं प्यार? इन 4 रत्नों को पहनने से लाइफ में बना रहेगा रोमांस और जोश!

मूंगा पहनने के 3 बड़े फायदे

रत्न शास्त्र के अनुसार, मंगल ग्रह का रत्न मूंगा व्यक्ति के भीतर छिपे डर को खत्म कर उसे साहसी बनाता है. इसके साथ ही मूंगा पहनने से व्यक्ति की निर्णय लेने की शक्ति प्रबल होती है. इसके अलावा मंगल की ऊर्जा बढ़ने से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता बनी रहती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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