Gem Astrology: मूंगा पहनने वाले भूलकर भी ना करें ये गलतियां, जानें मंगल का यह रत्न किसके लिए है मंगलकारी

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की प्रतिकूलता को दूर करने और उनके शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए रत्नों का सहारा लिया जाता है. इन्हीं प्रभावशाली रत्नों में से एक है मूंगा. मूंगा रत्न नवग्रहों में 'मंगल ग्रह' का प्रतिनिधित्व करता है. गहरे लाल रंग का यह रत्न ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है. इसलिए अगर इसे सही विधि से धारण किया जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. अक्सर लोग मूंगा पहनने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे इस रत्न की शुभता प्राप्त नहीं होती. यही वजह है कि रत्नों के जानकार इस रत्न को धारण करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मूंगा रत्न किसके लिए अनकूल होता है, किन राशि के जातकों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए और इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

मंगल ग्रह और मूंगा का संबंध

ज्योतिष शास्त्र में मंगल का सीधा संबंध आत्मविश्वास, शारीरिक ऊर्जा, खून, भूमि, भाई और नेतृत्व क्षमता से है. मूंगा धारण करने से जातक के भीतर का डर समाप्त हो जाता है और चुनौतियों से लड़ने का साहस बढ़ता है. खासतौर पर सेना, पुलिस या जमीन से जुड़े कार्य करने वालों के लिए यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है.

किसे धारण करना चाहिए मूंगा?

मूंगा धारण करने से पहले अपनी राशि और लग्न का विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है. यह रत्न खासतौर पर मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए अनुकूल माना जाता है. इसके अलावा यह रत्न सिंह, धनु और मीन लग्न के जातकों के लिए भाग्यशाली साबित होता है. हालांकि, कुंडली में मांगलिक दोष के निवारण या मंगल को मजबूत करने के लिए भी रत्नो के जानकार इसे पहनने की सलाह देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसे नहीं पहनना चाहिए मूंगा?

रत्न शास्त्र के अनुसार, मकर और कन्या राशि या लग्न वाले जातकों को बिना परामर्श के मूंगा नहीं पहनना चाहिए. इसके अलावा मूंगा के साथ कभी भी हीरा, पन्ना या गोमेद धारण न करें, क्योंकि ग्रहों की आपसी शत्रुता के कारण इसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्य का रत्न रूबी इन 3 राशि वालों को देता है अपार लाभ, जानें 5 फायदे और धारण करने के नियम

मूंगा धारण करने की सही विधि

रत्न शास्त्र के मुताबिक, आमतौर पर 7 से 8 रत्ती का मूंगा शुभ है. मंगल के रत्न मूंगा को सोने, तांबे या चांदी की अंगूठी में जड़वाना चाहिए. इस रत्न को मंगलवार की सुबह सूर्योदय के बाद पहनना सबसे उत्तम माना गया है. मूंगा धारण करने से पहले अंगूठी को कच्चे दूध और गंगाजल से स्नान कराएं. इसके बाद मंगल देव के मंत्रों का जाप करते हुए इसे दाएं हाथ की अनामिका (रिंग फिंगर) उंगली में धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)