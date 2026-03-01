Gem Astrology: मोती धारण करने वाले गलती से भी ना करें ये काम, वरना चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से होगा भारी नुकसान

Gem Astrology Moti Ratn: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों से संबंधित रत्न को बेहद खास और प्रभावशाली माना गया है. जिस प्रकार सूर्य ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करन के लिए माणिक्य रत्न धारण किया जाता है, उसी तरह चंद्र ग्रह की शुभता को प्राप्त करने के लिए मोदी पहनने की सलाह दी जाती है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि चंद्र ग्रह का सीधा संबंध हमारे मन और भावनाओं से होता है. इसलिए, कुंडली में इस ग्रह को मजबूत करने और उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए अक्सर लोग मोती धारण करते हैं. रत्न शास्त्र के जानकारों की मानें तो मोती रत्न धारण करने के लिए विशेष नियमों का पालन करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो रत्न का शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होता. अगर आप मानसिक अशांति, अत्यधिक क्रोध या तनाव से जूझ रहे हैं, तो सफेद मोती और चांदी का संयोग आपके जीवन में शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मोती धारण करने वालों को कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

मोती रत्न के फायदे

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माता, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना गया है. जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, तो व्यक्ति अनिर्णय, बेचैनी और मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है. ऐसे में सफेद मोती धारण करना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, चांदी की अंगूठी में जड़ा मोती न सिर्फ सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि ग्रह दोषों को शांत कर सकारात्मकता भी लाता है.

मोती धारण करने के नियम

किसी भी रत्न का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे विधि-विधान से पहना जाए. चूंकि, मोती का स्वामी चंद्रमा है इसलिए इसे धारण करने के लिए सोमवार का दिन सबसे शुभ माना गया है. ऐसे में इस रत्न को शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णिमा की तिथि को पहनना सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है. अंगूठी पहनते समय ध्यान रखें कि उस समय राहुकाल, भद्रा या कोई अशुभ योग न हो. शास्त्रों के अनुसार, पुरुष और महिला दोनों को मोती की अंगूठी दाहिने हाथ की कनिष्ठा (सबसे छोटी उंगली) में धारण करनी चाहिए. छोटी उंगली का निचला हिस्सा 'चंद्र पर्वत' कहलाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोती किसे पहनना चाहिए

रत्न शास्त्र के अनुसार, हर रत्न हर किसी के लिए नहीं होता. मोती पहनने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए. जिनकी लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर या नीच का होकर अशुभ फल दे रहा हो, उनके लिए यह रत्न वरदान साबित होता है. शास्त्रों के अनुसार, 14 साल तक के बच्चों को मोती पहनाना बालारिष्ट योग (बचपन के कष्ट) के प्रभाव को कम करता है और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है. जो लोग अत्यधिक भावुक हैं या जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उनके लिए मोती रामबाण है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मोती रत्न कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है.

यह भी पढ़ें: जीवन में सुख-शांति के लिए पहनें इन 4 में से कोई भी 1 रत्न, करियर में भी आएगा बदलाव!

किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए मोती?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर चंद्रमा कुंडली में राहु या केतु के साथ युति बना रहा हो (ग्रहण दोष), तो बिना विशेषज्ञ की सलाह के मोती न पहनें. वहीं, अगर चंद्रमा 8वें या 12वें भाव में स्थित होकर पापी ग्रहों से दृष्ट हो, तो मोती विपरीत प्रभाव भी दे सकता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो मोती रत्न वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को बिना सलाह के धारण नहीं करना चाहिए. इन राशियों के लिए मोती रत्न अनुकूल नहीं माना गया है. हलांकि, ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण किया जा सकता है.

मोती की अंगूठी के फायदे

चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने से विचारों का भटकाव कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है. यह रत्न अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में राहत प्रदान कर मन को एकाग्र करता है. चूंकि, चंद्रमा माता और स्नेह का प्रतीक है, इसलिए इसे पहनने से पारिवारिक संबंधों मधुरता आती है. इसके अलावा अगर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है, तो मोती इसे दूर कर सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)