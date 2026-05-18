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Hindi Newsधर्मGem Astrology: मोती के साथ भूलकर भी न पहनें ये रत्न, वरना फायदे की जगह होगा भारी नुकसान

Gem Astrology: मोती के साथ भूलकर भी न पहनें ये रत्न, वरना फायदे की जगह होगा भारी नुकसान

Pearl Gemstone: रत्न शास्त्र में मोती को चंद्र ग्रह का रत्न माना गया है. इस रत्न को धारण करने से मानसिक स्थिति मजबूत रहती है और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है. लेकिन, मोती को कुछ रत्नों के साथ कभी नहीं पहनना चाहिए. आइए,जानते हैं कि मोती को किन 5 रत्नों के साथ धारण नहीं करना चाहिए और क्यों. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 18, 2026, 04:18 PM IST
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Gem Astrology: मोती के साथ भूलकर भी न पहनें ये रत्न, वरना फायदे की जगह होगा भारी नुकसान

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, मोती अपनी शीतलता और सुंदरता के लिए जाना जाता है. इसे चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है. यह रत्न व्यक्ति के मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है. मोती पहनने से मानसिक शांति तो मिलती है, लेकिन ज्योतिषीय नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर मोती को गलत रत्नों के मेल के साथ पहना जाए, तो यह व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर और बेचैन कर सकता है. इसलिए ज्योतिष शास्त्र के जानकार मोती को बेहद सावधानी के साथ पहनने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए, जानते हैं कि मोती को किन रत्नों के साथ नहीं पहनना चाहिए और इससे पहनने की सही विधि व नियम क्या हैं.

मोती रत्न के फायदे 

चंद्रमा का रत्न होने के नाते मोती सीधे तौर पर मनुष्य के स्वभाव और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है. यह रत्न तनाव को कम कर मन को शांत रखने में मदद करता है. जो लोग अधिक भावुक होते हैं, उनके लिए मोती एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. अगर आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है या एकाग्रता की कमी है, तो मोती धारण करना शुभ फलदायी होता है.

किस विधि से धारण करें मोती? 

रत्न शास्त्र के अनुसार, मोती को हमेशा सोमवार के दिन धारण करना चाहिए. पहनने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करें. इसके बाद 'ॐ चंद्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. इसे हाथ की सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठा) में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है.

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इन 5 रत्नों के साथ ना पहनें मोती

नीलम - मोती के साथ नीलम पहनने से जीवन में अचानक बाधाएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ज्योतिष में इस मेल को अशुभ माना गया है.

हीरा - हीरा और मोती साथ पहनने से दांपत्य जीवन में कलह और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है.

गोमेद - मोती के साथ गोमेद का मेल नकारात्मक सोच, डर और अनिद्रा जैसी समस्याएं पैदा करता है.

यह भी पढ़ें: एक बार नीलम पहनने के बाद भूल से भी ना पहनें ये 3 रत्न, वरना शनि तबाह कर देंगे जीवन

पन्ना - पन्ना और मोती का संयोजन निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और व्यक्ति के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा करता है.

लहसुनिया - इन दोनों को साथ पहनने से मन में भारी बेचैनी रहती है, जिससे किसी भी कार्य में मन लगाना कठिन हो जाता है.

मोती किन राशियों के लिए है भाग्यशाली?

रत्न शास्त्र के अनुसार, चंद्र ग्रह का रत्न मोती खासतौर पर मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए बेहद लाभकारी है. इन राशि वालों मोती मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करने में सहायक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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