Love Gemstone: लव लाइफ में भर देगा रोमांस, पार्टनर से बढ़ेगी नजदीकियां, धारण कर लें ये पावरफुल रत्न

Gemstones for Love: रत्न शास्त्र में ऐसे अनेक चमत्कारी रत्नों का जिक्र है, जो न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि विशेष ऊर्जा का संचार भी करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन पावरफुल रत्नों के बारे में जो लव लाइफ को खुशहाल बनाने में मदद करते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:52 PM IST
Gem Astrology: पौराणिक काल से ही रत्नों ऊर्जा का केंद्र माना गया है. रत्न शास्त्र के अनुसार, हर रत्न की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है. अगर आप अपनी लव-लाइफ में परेशानियों का सामना कर रहे हैं या पार्टनर के साथ सबकुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ रत्न वरदान साबित हो सकते हैं. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर लव लाइफ खुशहाल नहीं है, किन्हीं वजहों से आपस में अनबन रहती है तो ऐसे में ये रत्न लव लाइफ को शानदार और खुशहाल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं. आइए अब जानते हैं लव लाइफ के वरदान माने जाने वाले कुछ पावरफुल रत्नों के बारे में.

रोज क्वार्ट्ज (Rose Quartz)

रोज क्वार्ट्ज को गुलाबी स्फटिक भी कहा जाता है. यह रत्न लव लाइफ को खुशहाल रखने के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है. यह हृदय चक्र (Heart Chakra) को सक्रिय करता है, जिससे आपसी विश्वास और सहानुभूति बढ़ती है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के अनुसार, इस रत्न को आप ब्रेसलेट, अंगूठी या पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं. अगर आप इसे नहीं पहनना चाहते, तो अपने बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में रोज क्वार्ट्ज का एक जोड़ा रखें. ये वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर रोमांस बढ़ाता है.

रूबी (Ruby)

रत्न शास्त्र के अनुसार, लाल रंग का रूबी रत्न सूर्य से संबंधित है. सूर्य तेज और आत्मविश्वास का प्रतीक है. अगर आपके रिश्ते में उत्साह की कमी हो गई है, तो रूबी उसे फिर से जगा सकता है. यह रत्न जातक को अधिक आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाता है. साथ ही, यह लव-लाइफ में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और पार्टनर के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करता है.

मूनस्टोन (Moonstone)

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इस रत्न का संबंध चंद्रमा से है, जो मन और भावनाओं का कारक है. कई बार लोग अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे दूरियां बढ़ जाती हैं. मूनस्टोन भावनाओं को संतुलित करने और खुलकर अपनी बात कहने में मदद करता है. यह तनाव को कम करता है और प्रेम संबंधों में गहराई और शांति लाता है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने रिश्ते में प्यार और आपसी समझ बढ़ाना चाहते हैं.

गार्नेट (Garnet)

गार्नेट अपनी ऊर्जा और सुरक्षात्मक गुणों के लिए जाना जाता है. यह रत्न आकर्षण को बढ़ाने और पार्टनर के साथ एक गहरा बॉन्ड बनाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आपको भी लव लाइफ में चुनौतियां आ रही हैं, तो गार्नेट धारण कर लें. यह रत्न साहस को बढ़ाता है और लव लाइफ को अटूट बनाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

