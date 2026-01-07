Advertisement
Pukhraj Gemstone: सोने जैसा चमकेगा भाग्य! गुरु का रत्न 'पुखराज' धारण करने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

Pukhraj Gemstone Wearing Rule: ज्योतिष शास्त्र में पुखराज को गुरु यानी बृहस्पति का रत्न माना गया है. कहा जाता है कि यह रत्न जब किसी जातक को सूट कर जाता है तो उसे अमीर बनने में देर नहीं लगती. ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरु के रत्न पुखराज को धारण करने के ज्योतिषीय नियम क्या हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:41 PM IST
Pukhraj Gemstone: रत्न ज्योतिष में पुखराज को अंग्रेजी में 'येलो सैफायर' कहा जाता है. यह रत्न बेहद प्रभावशाली माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह रत्न सौरमंडल के सबसे बड़े और शुभ ग्रह बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है. अगर कुंडली में गुरु कमजोर स्थिति में हों या अशुभ फल दे रहे हों, तो पुखराज धारण करना जीवन की दिशा बदल सकता है. कहा जाता है कि गुरु का यह रत्न इतना अधिक प्रभावशाली है कि जिस जातक को यह सूट कर जाए, उसकी किस्मत संवर जाती है. इस रत्न के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, आर्थिक स्थिरता, बिजनेस में तरक्की और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बृहस्पति के रत्न पुखराज को कब धारण करना चाहिए, धारण करने के ज्योतिषीय नियम क्या हैं और कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए.  

पुखराज धारण करने के नियम और सही विधि

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, रत्न तभी फल देता है जब उसे विधि-विधान और शुद्धता के साथ पहना जाए. पुखराज पहनने के लिए गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इस पावरफुल रत्न को सोने, पंचधातु या अष्टधातु की अंगूठी में जड़वाना चाहिए. इसके साथ ही करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए इसे तर्जनी उंगली (इंडेक्स फिंगर) में पहनना चाहिए.

किसे किस हाथ में पहनना चाहिए? 

शास्त्रों के अनुसार, पुरुषों को इसे अपने दाएं हाथ की तर्जनी में पहनना चाहिए, जबकि महिलाएं इसे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर सकती हैं. अगर आप अंगूठी नहीं पहनना चाहते, तो पुखराज को लॉकेट या पेंडेंट के रूप में गले में भी धारण कर सकते हैं.

रत्न का शुद्धिकरण है जरूरी

अंगूठी पहनने से पहले उसका शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी माना गया है. ऐसे में गुरुवार की सुबह अंगूठी को गंगाजल या कच्चे दूध में कुछ समय के लिए डुबोकर रख दें. इसके बाद धूप-दीप दिखाकर बृहस्पति देव का ध्यान करें. अब बृहस्पति के बीज मंत्र "ॐ स्त्रीं ब्रह्म बृहस्पतये नमः" का कम से कम 108 बार जाप करें. मंत्र जाप पूरा होने के बाद पूरी निष्ठा के साथ रत्न को धारण करें.

यह भी पढ़ें: चमक जाएगी सोई हुई किस्मत, करियर और बिजनेस में रॉकेट जैसी रफ्तार देंगे ये 5 चमत्कारी रत्न!

पुखराज धारण करने के अद्भुत फायदे

रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि पुखराज सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का पुंज है. यह रत्न व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के द्वार खोलता है. खासतौर पर शिक्षा, कानून और प्रबंधन से जुड़े लोगों को इससे विशेष लाभ मिलता है. इसके साथ ही जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए पुखराज धारण करना फलदायी होता है. अगर शादी में देरी हो रही हो या दांपत्य जीवन में तनाव हो, तो पुखराज रिश्तों में मधुरता और खुशहाली लाने में मदद करता है. इसके अलावा इस रत्न के प्रभाव से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है. इतना ही नहीं, सेहत के नजरिए से भी यह रत्न बेहद कारगर माना गया है. इस रत्न को धारण करने से पाचनचंत्र अच्छा रहता है और मानसिक शांति मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

gem astrology

