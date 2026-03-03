Gem Astrology: पुखराज पहनने वाले भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Yellow Sapphire Gemstone: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुखराज धारण करते समय नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि गलत विधि या स्थिति में पहना गया यह रत्न लाभ के स्थान पर जीवन में उथल-पुथल भी मचा सकता है. आइए जानते हैं कि पुखराज धारण करने वालों को किन गलतियों से बचना चाहिए.
Gem Astrology, Pukhraj: रत्न ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ विज्ञान है, जिसमें ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की अद्भुत शक्ति है. कुंडली में कमजोर ग्रहों को बल देने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए सही रत्न का चुनाव बेहद जरूरी होता है. हालांकि, रत्न सिर्फ आभूषण नहीं हैं बल्कि इनका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है. रत्न शास्त्र में पुखराज को देवगुरु बृहस्पति का रत्न माना गया है. मान्यता है कि यह रत्न बृहस्पति ग्रह की शुभता को प्रदान करता है. यही वजह है कि गुरु ग्रह की अनुकूलता के लिए इस रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है. लेकिन अगर, इस रत्न को सही विधि और नियम के मुताबिक नहीं धारण किया जाता है, तो उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं पुखराज पहनने वाले जातकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
हर किसी के लिए शुभ नहीं है पुखराज
पुखराज एक अत्यंत प्रभावशाली और ऊर्जावान रत्न है. रत्न शास्त्र के अनुसार, अगर इसे बिना सोचे-समझे या गलत ग्रह स्थिति में धारण कर लिया जाए, तो इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं. कुछ विशेष राशियों के स्वामी ग्रहों का बृहस्पति (गुरु) के साथ शत्रुता या मित्रता भाव होता है. ऐसे में इन राशि वालों को पुखराज से दूरी बनानी चाहि. खासतौर पर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ इन छह राशि के जातकों को पुखराज धारण करने से बचना चाहिए. अगर ये लोग शौकवश पुखराज पहनते हैं, तो उनके स्वभाव में अत्यधिक क्रोध आ सकता है, वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ सकती है और स्वास्थ्य व धन संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
किनके लिए 'चमत्कार' से कम नहीं है पुखराज?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों के लिए पुखराज तरक्की के द्वार खोल देता है. रत्न शास्त्र की मानें तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन इन राशि के जातकों के लिए पुखराज धारण करना जीवन की बाधाओं को समाप्त करने जैसा है. यह इन्हें करियर में ऊंचाई, मान-सम्मान और पारिवारिक सुख प्रदान करता है.
रत्न तभी अपना पूर्ण और शुभ फल देता है जब उसे सही विधि से धारण किया जाए. पुखराज को धारण करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है. पुखराज का संबंध गुरु ग्रह से है, इसलिए इसे हमेशा गुरुवार के दिन ही धारण करना चाहिए. इसके साथ ही इसे हमेशा सोने की अंगूठी में ही जड़वाना चाहिए. अगर बजट कम हो, तो पंचधातु का उपयोग किया जा सकता है. पुखराज रत्न धारण करने से पहले उसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें. इसके बाद गुरु के बीज मंत्र "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का कम से कम 108 बार जाप करते हुए इसे धारण करें.
