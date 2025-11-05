Advertisement
trendingNow12989869
Hindi Newsधर्म

Rahu-Ketu Gemstone: राहु-केतु कर रहे हैं जीवन में उलटफेर? बस पहन लीजिए ये 2 रत्न

Gemstone for Rahu-Ketu: ज्योतिष शास्त्र में राहु-केतु से मुक्ति पाने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन 2 रत्नों की मदद से राहु-केतु का दोष खत्म किया जा सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahu-Ketu Gemstone: राहु-केतु कर रहे हैं जीवन में उलटफेर? बस पहन लीजिए ये 2 रत्न

Gemstone for Rahu-Ketu: ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को ऐसे ग्रह माना गया है जो व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। ये ग्रह जब कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं, तो इंसान को सफलता, प्रसिद्धि और भौतिक सुख प्रदान करते हैं. लेकिन जब इनकी स्थिति अशुभ हो जाती है, तो व्यक्ति को मानसिक अशांति, असफलता और तनाव का सामना करना पड़ता है. ऐसे में रत्न शास्त्र में बताए गए दो विशेष रत्न राहु-केतु के बुरे प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होते हैं.

राहु के लिए गोमेद रत्न (Hessonite Garnet)

गोमेद रत्न राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है. इसे अंग्रेजी में Hessonite कहा जाता है. यदि इसे सही समय और विधि से धारण किया जाए, तो यह मन को स्थिर करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है. गोमेद पहनने से व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और करियर में तेजी से उन्नति के अवसर बढ़ते हैं. यह रत्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

केतु के लिए लहसुनिया रत्न (Cat’s Eye)

केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए लहसुनिया रत्न सबसे उपयुक्त माना गया है. इसे Cat’s Eye के नाम से भी जाना जाता है. यह रत्न व्यक्ति को मानसिक भ्रम, तनाव और असमंजस से मुक्त करता है. सही विधि से धारण करने पर लहसुनिया आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ाता है. यह मन को एकाग्र करता है और जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाता है. विशेष रूप से वे लोग जो बार-बार करियर में रुकावटों का सामना करते हैं, उनके लिए यह रत्न अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

यह भी पढ़ें: शनि का ये रत्न खोलता है सुख-समृद्धि का द्वार, पहनते ही पलटती है तकदीर

धारण से पहले जरूर लें ज्योतिषीय सलाह

हालांकि गोमेद और लहसुनिया दोनों ही शक्तिशाली रत्न हैं, लेकिन इन्हें बिना ज्योतिषीय सलाह के नहीं पहनना चाहिए. यदि गलत राशि या अशुभ समय में इन्हें धारण किया गया, तो इनका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है. इसलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही इन रत्नों का चयन करना उचित होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?