Rahu-Ketu Gemstone: राहु-केतु कर रहे हैं जीवन में उलटफेर? बस पहन लीजिए ये 2 रत्न

Gemstone for Rahu-Ketu: ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को ऐसे ग्रह माना गया है जो व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। ये ग्रह जब कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं, तो इंसान को सफलता, प्रसिद्धि और भौतिक सुख प्रदान करते हैं. लेकिन जब इनकी स्थिति अशुभ हो जाती है, तो व्यक्ति को मानसिक अशांति, असफलता और तनाव का सामना करना पड़ता है. ऐसे में रत्न शास्त्र में बताए गए दो विशेष रत्न राहु-केतु के बुरे प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होते हैं.

राहु के लिए गोमेद रत्न (Hessonite Garnet)

गोमेद रत्न राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है. इसे अंग्रेजी में Hessonite कहा जाता है. यदि इसे सही समय और विधि से धारण किया जाए, तो यह मन को स्थिर करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है. गोमेद पहनने से व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और करियर में तेजी से उन्नति के अवसर बढ़ते हैं. यह रत्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाता है.

केतु के लिए लहसुनिया रत्न (Cat’s Eye)

केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए लहसुनिया रत्न सबसे उपयुक्त माना गया है. इसे Cat’s Eye के नाम से भी जाना जाता है. यह रत्न व्यक्ति को मानसिक भ्रम, तनाव और असमंजस से मुक्त करता है. सही विधि से धारण करने पर लहसुनिया आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ाता है. यह मन को एकाग्र करता है और जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाता है. विशेष रूप से वे लोग जो बार-बार करियर में रुकावटों का सामना करते हैं, उनके लिए यह रत्न अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

धारण से पहले जरूर लें ज्योतिषीय सलाह

हालांकि गोमेद और लहसुनिया दोनों ही शक्तिशाली रत्न हैं, लेकिन इन्हें बिना ज्योतिषीय सलाह के नहीं पहनना चाहिए. यदि गलत राशि या अशुभ समय में इन्हें धारण किया गया, तो इनका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है. इसलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही इन रत्नों का चयन करना उचित होता है.

