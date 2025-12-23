Advertisement
Gem Astrology: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! बस एक बार पहनकर देखें ये 4 प्रभावशाली रत्न, मां लक्ष्मी की बरसेगी असीम कृपा

4 Powerful Gemstones: रत्न शास्त्र में कुछ रत्न बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली माने गए हैं. इन रत्नों को धारण करने से न सिर्फ आर्थिक हालात सुधरते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है. आइए जानते हैं उन 4 शक्तिशाली रत्नों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:43 PM IST
Gem Astrology: वैदिक ज्योतिष और रत्न शास्त्र के अनुसार, हमारे जीवन पर ग्रहों का गहरा प्रभाव पड़ता है. रत्न ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर सही समय पर विधि-विधान के साथ उचित रत्न धारण किया जाए, तो यह न सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है, बल्कि करियर और आर्थिक स्थिति में भी जबरदस्त बदलाव ला सकता है. वैसे तो रत्न शास्त्र में 9 मुख्य रत्नों और 84 उपरत्नों का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम आपको उन 4 विशेष रत्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो धन वृद्धि और सफलता के लिए सबसे अधिक प्रभावी माने जाते हैं.

टाइगर स्टोन (Tiger Eye)

टाइगर रत्न को इसकी अद्भुत धारियों और चमक के कारण टाइगर आई कहा जाता है. यह रत्न उन लोगों के लिए रामबाण है जो जीवन में साहस की कमी महसूस करते हैं या बार-बार आर्थिक तंगी का सामना करते हैं. इसे पहनने से करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है. यह व्यक्ति के भाग्य को मजबूत कर उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है.

टाइगर स्टोन पहनने के नियम

रत्न शास्त्र के अनुसार टाइगर स्टोन को मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन धारण करना उत्तम है. पहनने से पहले इसे गंगाजल और दूध से शुद्ध करें. "ॐ भौमाय नमः" मंत्र का जाप करते हुए इसे चांदी या पंचधातु की अंगूठी में अनामिका (Ring Finger) या मध्यमा अंगुली में पहनें.

नीलम (Blue Sapphire)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, नीलम शनि देव का रत्न है और यह अपने विशेष प्रभाव के लिए जाना जाता है. अगर यह रत्न किसी जातक को सूट कर जाए, तो उसे रातों-रात बुलंदियों पर पहुंचा सकता है. यह रत्न शनि दोषों को शांत करता है और धन-दौलत में दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि करता है. इसे धारण करने से एकाग्रता बढ़ती है और शत्रुओं पर सफलता प्राप्त होती है.

नीलम धारण करने के क्या हैं नियम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम के साथ कभी भी मूंगा या माणिक्य न पहनें. इसे धारण करने के बाद शनिवार को गरीबों को भोजन कराना अत्यंत फलदायी होता है. यह रत्न किसी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को धारण करना चाहिए. धारण करने से पहले इसे गंगाजल या दूध से शुद्ध करना जरूरी होता है. 

पन्ना (Emerald)

रत्न शास्त्र के मुताबिक पन्ना का सीधा संबंध बुध ग्रह से है, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं. जो लोग नौकरी या बिजनेस में सफलता चाहते हैं, उनके लिए पन्ना धारण करना अत्यंत शुभ है. पन्ना बुद्धि को कुशाग्र बनाता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है. इसे पहनने से वाणी में आकर्षण आता है.

पन्ना पहनते वक्त बरतें ये सावधानियां

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पन्ना बुध का रत्न है और बुधवार का दिन बुध देव को समर्पित माना गया है. इसलिए इस रत्न को बुधवार के दिन ही धारण करना अच्छा माना गया है. धारण करने से पहले इसे गंगाजल या दूध के शुद्ध कर लें. ध्यान रहे कि पन्ना पहनने वाले जातक को मोती, मूंगा या पुखराज धारण करने से बचना चाहिए.

जेड स्टोन (Jade Stone)

हरे रंग का जेड स्टोन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने कार्यक्षेत्र में सही फैसले नहीं ले पाते. इसे सफलता का पत्थर भी कहा जाता है. नियमित रूप से जेड स्टोन पहनने से व्यक्ति की कार्यक्षमता और एकाग्रता में वृद्धि होती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह प्रमोशन का रास्ता साफ करता है. ध्यान रहे कि आर्थिक लाभ की इच्छा रखने वालों को हमेशा गहरे हरे रंग का जेड स्टोन चुनना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

