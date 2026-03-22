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Gem Astrology: बरसेगा पैसा और मिलेगा अपार वैभव, मां लक्ष्मी की कृपा के लिए धारण कर लें ये खास रत्न

Sphatik Gemstone Benefits: रत्नों की ऊर्जा ग्रहों की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है. यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र के जानकार ग्रहों से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए रत्न धारण करने की सलाह देते हैं. रत्न शास्त्र के मुताबिक, एक रत्न ऐसा है, जो धन से जुड़ी परेशानियों को करने और मां लक्ष्मी की कृपा दिलाने में सहायक होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सा रत्न धारण करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:00 PM IST
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Gem Astrology: बरसेगा पैसा और मिलेगा अपार वैभव, मां लक्ष्मी की कृपा के लिए धारण कर लें ये खास रत्न

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, रत्नों का प्रभाव न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य, बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति और सौभाग्य पर भी पड़ता है. यह वजह है कि जब कुंडली में कोई ग्रह विपरीत स्थिति में होता है, जो रत्न शास्त्र के जानकार विशेष रत्नों को धारण करने की सलाह देते हैं. चूंकि, हर रत्न हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है, इसलिए रत्नों को धारण करने में विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती है. कई बार लोग विपरीत परिस्थितियों के कारण आर्थिक परेशानियों में इस तरह फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसे रत्न के बारे में बताया गया है तो कि न सिर्फ धन को आकर्षित करता है, बल्कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी दिलाता है. आइए जानते हैं उस शक्तिशाली रत्न के बारे में.

मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है स्फटिक रत्न

स्फटिक एक रंगहीन, पारदर्शी और शीतल प्रकृति का पत्थर है, जो देखने में कांच जैसा प्रतीत होता है लेकिन ऊर्जा के मामले में बहुत शक्तिशाली है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी स्फटिक को अपने कंठ में धारण करती हैं, इसी कारण इसे कंठहार भी कहा जाता है. इसलिए इस रत्न को धारण करने व्यक्ति पर धन की देवी की विशेष कृपा बनी रहती है.

क्या हैं स्फटिक धारण करने के फायदे? 

रत्न शास्त्र के अनुसार, स्फटिक धारण करने से दरिद्रता दूर होती है और आमदनी के नए स्रोत खुलते हैं. यह रत्न जातक के जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं की वृद्धि करता है. इसके अलावा यह तनाव, क्रोध और अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है. यह मन को शांत कर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है.अगर घर में अक्सर छोटी-मोटी बातों पर कलह रहती है, तो स्फटिक धारण करने से आपसी प्रेम और शांति का माहौल बनता है. इसके अलावा अगर स्फटिक की माला को तिजोरी में रखने से धन की आवक बढ़ती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर तिजोरी दक्षिण दिशा में हो और उसमें स्फटिक रखा जाए, तो संचित धन में लगातार बढ़ोतरी होती है.

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यह भी पढ़ें: सोया भाग्य जगा देता है ये शक्तिशाली रत्न, जानें सूर्य-चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर करने के उपाय

कब और कैसे धारण करें स्फटिक?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्फटिक को धारण करने के लिए शुक्रवार या बुधवार का दिन सबसे शुभ है. इन दिनों में इसे पहनने से करियर में तरक्की और व्यापार में मुनाफे के योग बनते हैं. इसे आप माला या अंगूठी के रूप में धारण कर सकते हैं. इस रत्न को धारण करने से पहले गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध कर लें. शुद्ध करने के बाद इसे मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के पास रखें. इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करें और "ॐ श्री लक्ष्मये नमः" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. मंत्र जाप के बाद मां का आशीर्वाद लेकर इसे धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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