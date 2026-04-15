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Gem Astrology: रिश्तों में फिर से जगाना चाहते हैं प्यार? इन 4 रत्नों को पहनने से लाइफ में बना रहेगा रोमांस और जोश!

Gemstones for Love: रत्न शास्त्र में ऐसे अनेक चमत्कारी रत्नों का वर्णन मिलता है. इनमें से कुछ रत्न विशेष रूप से प्रेम की ऊर्जा को आकर्षित करने, जीवन में रोमांस का संचार करने और आपसी रिश्तों को मधुर बनाने के लिए मददगार होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि लव लाइफ में रोमांस और जोश के लिए कौन-सा रत्न पहनना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:00 PM IST
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Gem Astrology: रिश्तों में फिर से जगाना चाहते हैं प्यार? इन 4 रत्नों को पहनने से लाइफ में बना रहेगा रोमांस और जोश!

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में जीवन से जुड़ी हर समस्या के निदान के लिए विशेष प्रकार के रत्नों का जिक्र किया गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रत्नों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो संबंधित ग्रह दोष को दूर कर देती है. इसलिए ज्योतिष शास्त्र के जानकार रत्न धारण करने पहले उससे जुड़े जरूरी नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं. जिस प्रकार ग्रहों की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए संबंधित रत्न धारण किए जाते हैं, उसी तरह लव लाइफ में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी खास रत्नों का उल्लेख किया गया है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं ये रत्न बेहद प्रभावशाली होते हैं और लव लाइफ में चल ही दिक्कतों को दूर करने की क्षमता रखते हैं. अगर आप भी लव लाइफ में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन-सा रत्न धारण करना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. 

रोज क्वार्ट्ज 

रत्न शास्त्र में रोज क्वार्ट्ज को लव स्टोन कहा गया है. यह रत्न देखने में हल्के गुलाबी रंग का होता है. इस रत्न की सबसे बड़ी खासियत है कि यह आपसी झगड़ों और गलतफहमियों को कम करता है. अगर आप अकेले हैं, तो यह जीवन में नए प्यार को आकर्षित करने में मदद करता है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, रोज क्वार्ट्ज को अंगूठी या ब्रेसलेट की तरह पहना जा सकता है. इसके अलावा इसे अपने बेडरूम में रखने से भी पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है.

रूबी (माणिक्य)

लाल रंग का यह कीमती रत्न सूर्य देव से जुड़ा है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके रिश्ते में अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहा. यह रत्न आत्मविश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ आकर्षण को भी बढ़ाता है. कहा जाा है कि इसे पहनने से पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होता है. इतना ही नहीं, रूबी रत्न रिश्ते की कड़वाहट दूर कर मन में नई ऊर्जा भर देता है. 

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मूनस्टोन

लव लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मन की बात पार्टनर को समझा नहीं पाते. मूनस्टोन इस समस्या को दूर करने में सहायक माना गया है. यह रत्न मन को शांत रखता है और गुस्से को कम करता है. यह भावनाओं को खुलकर जाहिर करने में मदद करता है, जिससे आपसी भरोसा बढ़ता है. इसलिए, जो लोग थोड़े तनाव में रहते हैं, उनके लिए यह रत्न सुख और शांति लाता है.

यह भी पढ़ें: शुक्र ग्रह को मजबूत कर ऐश्वर्य प्रदान करता है ये रत्न, जान लें पहनने के नियम

गार्नेट

गार्नेट गहरे लाल रंग का होता है और इसे वफादारी का पत्थर माना जाता है.यह रिश्तों में आने वाली छोटी-मोटी मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है. यह आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड को और भी ज्यादा मजबूत और रोमांचक बना देता है. इसके अलावा यह रत्न  सुरक्षा का एहसास भी कराता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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