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Gem Astrology: रविवार को धारण कर लें यह शक्तिशाली रत्न, आत्मविश्वास में होगी जबरदस्त वृद्धि

Gemstone  for Confidence: आत्मविश्वास इंसान की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक है. कहते हैं कि आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति कठिन-कठिन परिस्थितियों का भी हंसकर सामना करता है. लेकिन व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, तो उसकी निर्णय क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है. रत्न शास्त्र में आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए एक ऐसे रत्न का जिक्र किया गया है, जो व्यक्ति के लिए बेहद अनुकूल साबित होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार को किस रत्न को पहनने से आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:04 PM IST
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Gem Astrology: रविवार को धारण कर लें यह शक्तिशाली रत्न, आत्मविश्वास में होगी जबरदस्त वृद्धि

Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, रत्नों का इंसान के शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है. कहा जाता है कि रत्नों में ऐसी शक्ति होती है, जिससे कुंडली के अशुभ ग्रह शांत हो जाते हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आत्मविश्वास की कमी की वजह से व्यक्ति पिछड़ जाता है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है. लेकिन, रत्न शास्त्र में एक ऐसे रत्न का जिक्र किया गया है, जिसे धारण करने से ना सिर्फ आत्मविश्वास मजबूत होता है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है. इसके अलावा यह रत्न धन-दौलत में भी वृद्धि करता है. रत्न शास्त्र में गार्नेट को माणिक्य का उपरत्न माना गया है. ऐसे में जो लोग माणिक्य जैसे महंगे रत्न नहीं पहन सकते हैं, उनके लिए यह उपरत्न वरदान होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार को किस एक रत्न को धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और इसे पहनने के फायदे और नियम क्या हैं.

कैसे धारण करें माणिक्य का उपरत्न गार्नेट?

रत्न शास्त्र के अनुसार, माणिक्य के उपरत्न गार्नेट को सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए. इस रत्न को धारण करने के लिए रविवार सबसे उत्तम माना गया है. जबकि, इस रत्न को पहनने के लिए सूर्योदय का मुहूर्त सबसे शुभ होता है. ऐसे में रविवार के दिन इस रत्न को पहनने से पहले गंगाजल या पंचामृत से शुद्ध करें. इसके बाद इस अंगूठी को अनामिका (रिंग फिंगर) उंगली में धारण करें. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, गार्नेट उन जातकों को विशेष रूप से धारण करना चाहिए, जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है. हालांकि, इस रत्न को धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें. 

गार्नेट के फायदे 

अगर कोई जातक बहुत अधिक तनाव महसूस कर रहा है, तो उसके लिए यह रत्न किसी वरदान से कम नहीं है. इस रत्न के प्रभाव से तनाव दूर होता है और सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है. यह रत्न मन के डर को दूर करने में भी सहायक है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि गार्नेट पहनने से व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आता है. इसके अवावा यह रत्न आकर्षण शक्ति को भी बढ़ाता है. गार्नेट प्रेम संबंधों और दापत्य जीवन की कड़वाहटों को दूर करने भी मदद करता है. इतना ही नहीं, इस रत्न को धारण करने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है.

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किन राशियों के लिए लकी है गार्नेट?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माणिक्य का उपरत्न गार्नेट मकर और कुंभ राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है. गार्नेट के प्रभाव से इस राशि के जातकों का आत्मविश्वास बेहद मजबूत होता है. इसके अलावा मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातक भी विशेष परिस्थिति में ज्योतिषी से सलाह लेकर यह रत्न धारण कर सकते हैं. इसके साथ ही यह रत्न जनवरी में जन्म लेने वाले जातकों के लिए भी अनुकूल होता है. इस रत्न को राजनेता, बिजनेसमैन और कला के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी शुभ साबित होता है.

यह भी पढ़ें: क्यों बेअसर हो जाते हैं महंगे से महंगे रत्न? अगर आप भी करते हैं ये 3 गलतियां, तो मलते रह जाएंगे हाथ

किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए गार्नेट?

रत्न शास्त्र की मानें तो माणिक्य का उपरत्न गार्नेट कुछ राशि के जातकों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है. खासतौर पर मेष, वृषभ और सिंह राशि के जातकों के लिए यह रत्न अनुकूल नहीं होता. इसके अलावा यह रत्न उन लोगों को भी नहीं पहनना चाहिए, जिन्हें गुस्सा अधिक आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह रत्न ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित कर सकता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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