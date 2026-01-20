Advertisement
trendingNow13080892
Hindi Newsधर्मGem Astrology: मेष राशि के लिए वरदान हैं ये रत्न; डर होगा खत्म और समाज में बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Gem Astrology: मेष राशि के लिए वरदान हैं ये रत्न; डर होगा खत्म और समाज में बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Aries Best Gemstones: कई बार ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण मेष राशि के जातकों में आत्मविश्वास की कमी या मानसिक अस्थिरता आ जाती है. रत्न शास्त्र के अनुसार, तीन विशेष रत्न मेष राशि वालों के लिए पावर बूस्टर का काम करते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gem Astrology: मेष राशि के लिए वरदान हैं ये रत्न; डर होगा खत्म और समाज में बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Gemstone for Aries: ज्योतिष शास्त्र और रत्न विज्ञान के अनुसार, तरक्की सिर्फ मेहनत पर ही नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद ऊर्जाओं पर भी निर्भर करती है. राशिचक्र की पहली राशि मेष का स्वामी मंगल है. मंगल साहस, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन जब कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होती है या अन्य ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास में कमी आने लगती है. रत्न शास्त्र के अनुसार, रत्नों के माध्यम से हम ग्रहों की अनुकूलता को प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप मेष राशि के जातक हैं, तो आइए जानते हैं कि आपको लिए कौन से 3 रत्न भाग्यशाली और मंगलकारी साबित होगें.

माणिक्य (Ruby)

ज्योतिष शास्त्र में माणिक्य को रत्नों का राजा कहा जाता है. इस रत्न का संबंध सूर्य देव से है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के केंद्र हैं. मेष राशि के लिए सूर्य एक मित्र ग्रह है. इसलिए माणिक्य पहनना इनके लिए अत्यंत शुभ होता है. माणिक्य धारण करने से व्यक्ति के भीतर का डर खत्म होता है. इसके अलावा यह रत्न जातक की इच्छाशक्ति को इतना मजबूत कर देता है कि वह कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना बिना किसी डर के करते हैं. जो लोग प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति या नेतृत्व वाले पदों पर हैं, उनके लिए माणिक्य किसी चमत्कार से कम नहीं है. यह समाज में पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान दिलाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेड जैस्पर (Red Jasper)

मेष राशि के लोग अक्सर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाते और जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं. ऐसी स्थिति में लाल जैस्पर एक सुरक्ष कवच की तरह काम करता है. यह रत्न मेष राशि के उग्र स्वभाव को शांत कर उनके जीवन में संतुलन लाता है. यह जातक को जमीन से जुड़ा रखता है, जिससे वह जमीन से जुड़कर सही फैसले ले पाता है. अगर आप बार-बार विचलित होते हैं या आपमें धैर्य की कमी है, तो रेड जैस्पर आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा. 

हीरा (Diamond)

रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि हीरा सिर्फ ऐश्वर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि इसकी आणविक संरचना इतनी मजबूत होती है कि यह जातक के औरा को सुरक्षा प्रदान करता है. मेष राशि के जातकों के लिए हीरा आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे सटीक जरिया है. इसे पहनने से व्यक्ति के भीतर की झिझक समाप्त होती है और वह अपनी बात को दुनिया के सामने स्पष्टता से रख पाता है. हीरा नकारात्मकता को दूर कर रचनात्मक विचारों को जन्म देता है. यह मेष राशि वालों के आकर्षण को बढ़ाता है, जिससे लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं.

यह भी पढ़ें: फरवरी में सूर्य की ट्रिपल चाल! इन 5 राशि वालों को मिलेगी करियर और धन में जबरदस्त सफलता

रत्न धारण करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

रत्न तभी पूर्ण फल देते हैं जब उन्हें सही विधि से पहना जाए. ऐसे में हमेशा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही रत्न पहनें. क्योंकि, ग्रहों की डिग्री और स्थिति देखना जरूरी होता है. रत्न धारण करने से पहले उसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें. माणिक्य और रेड जैस्पर को अक्सर तांबे या सोने में पहनने की सलाह दी जाती है, जबकि हीरे के लिए प्लेटिनम या चांदी उत्तम होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज