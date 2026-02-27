Gem Astrology: नीलम पहनने वाले भूलकर भी ना करें ये गलतियां, शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए जानें जरूरी नियम

Advertisement
Shani Gemstone Nilam: शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा से पीड़त जातकों के लिए नीलम रत्न बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन, अगर इस रत्न को सही तरीके से ना पहना जाए तो, इसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि के रत्न नीलम को धारण करने की विधि क्या है और इसे पहनते वक्त कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:01 PM IST
Gem Astrology: रत्न शास्त्र में नीलम को सबसे प्रभावशाली रत्न माना गया है. न्याय के देवता शनि का प्रतिनिधित्व करने वाला यह रत्न अगर सही साबित हो जाए, तो व्यक्ति को रातों-रात फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है. लेकिन इसकी शक्ति जितनी अद्भुत है, इसके नियम उतने ही कड़े हैं. नीलम धारण करने के बाद की गई एक छोटी सी गलती भी विपरीत परिणाम दे सकती है. इसलिए ज्योतिष शास्त्र के जानकार नीलम धारण के लिए खास नियमों का पालन करने की सलाह देते हैंं. सही विधि से धारण किया गया रत्न शुभ परिणाम देता है, जबकि, रत्नों को गलत विधि से धारण करने पर इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि के रत्न नीलम को धारण करने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन राशि वालों के लिए यह रत्न अनुकूल है.

कैसे धारण करें शनि का रत्न नीलम

नीलम मुख्य रूप से शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि की महादशा के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए पहना जाता है. चूंकि शनि कर्मों के फलदाता हैं, इसलिए इस रत्न को धारण करने के बाद आचरण सही रखना बेहद जरूरी है. नीलम कभी भी बिना अनुभवी ज्योतिषी की सलाह के न पहनें. ऐसा इसलिए क्योंकि यह हर किसी को सूट नहीं करता. 

शनि के इस रत्न को इसे हाथ की मध्यमा (बीच वाली उंगली) में पहना जाता है, क्योंकि यह उंगली शनि पर्वत का स्थान मानी जाती है. इस रत्न को धारण करने के लिए शनिवार का दिन बेहद शुभ और अनुकूल माना गया है. ऐसे में शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम 7 बजे के बीच इसे धारण कर सकते हैं. अंगूठी पहनने से पहले उसे कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करें. इसके साथ ही धारण करते वक्त शनि देव के बीज मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें.

नीलम पहनने के बाद भूलकर भी न करें ये काम

अक्सर लोग नीलम पहनने के बाद कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं, जिससे रत्न का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है. कई लोग स्नान करते वक्त, सोते समय या व्यायाम के दौरान अंगूठी उतार देते हैं. नीलम के साथ ऐसा बिल्कुल न करें. रत्न को बार-बार शरीर से अलग करने पर उसका ग्रहों के साथ ऊर्जा संबंध टूट जाता है, जिससे जीवन में अचानक परेशानियां आ सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: जीवन में सुख-शांति के लिए पहनें इन 4 में से कोई भी 1 रत्न, करियर में भी आएगा बदलाव!

शनि अनुशासन के देवता हैं. ऐसे में नीलम पहनने वाले व्यक्ति को शराब, मांस या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए. ऐसा न करने पर शनि से जुड़े कष्टों का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान रखें कि अपनी पहनी हुई अंगूठी कभी भी किसी दोस्त या रिश्तेदार को चेक करने के लिए न दें. इसके अलावा नीलम के साथ माणिक्य (सूर्य), मोती (चंद्रमा) और मूंगा (मंगल) कभी न पहनें. ये शनि के शत्रु ग्रह हैं और इनका मेल जीवन में भारी उथल-पुथल मचा सकता है.

किन्हें पहनना चाहिए नीलम?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नीलम मुख्य रूप से मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत भाग्यशाली होता है, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. इसके अलावा, जिनकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थिति में हों, वे भी इसे सलाह के बाद पहन सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

