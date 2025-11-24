Advertisement
Gem Astrology : कुंभ राशि वालों को चंद्रमा का रत्न मोती पहनना चाहिए या नहीं, जानें किन राशि वालों के लिए नुकसानदेह

Gem Astrology Pearl Gemstone: मोती शक्तिशाली और परिणामकारी रत्न है, लेकिन यह सभी के लिए शुभ नहीं होता. कुंभ राशि वालों के लिए इसे धारण करना अनुचित माना गया है, जबकि कुछ राशियों के लिए यह जीवन सुधारने वाला साबित हो सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:28 PM IST
Gem Astrology : रत्नशास्त्र और ज्योतिष में मोती को बेहद शक्तिशाली रत्न माना गया है. माना जाता है कि सही व्यक्ति द्वारा सही समय पर धारण किया गया मोती तत्काल असर दिखाना शुरू कर देता है. हालांकि, इसे पहनने से पहले यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि यह सभी व्यक्तियों और राशियों के लिए शुभ नहीं होता. किसी राशि के लिए मोती वरदान साबित होता है तो किन्हीं के लिए यह नुकसानदेह भी हो सकता है. क्योंकि यह रत्न जब किसी राशि के जातक को सूट नहीं करता है तो उसे अनेक प्रकार की मानसिक परेशानियां होने लगती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मोती किन राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है और किन राशि वालों के लिए नुकसानदेह. 

क्या कुंभ राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए?

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के जातकों को मोती पहनने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती. इसका मुख्य कारण यह है कि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, जबकि मोती चंद्रमा से संबंधित रत्न है. शनि और चंद्रमा का संबंध ज्योतिष में विरोधात्मक माना जाता है. इसलिए अगर कुंभ राशि के लोग मोती धारण करते हैं, तो उन्हें लाभ के बजाय हानि, मानसिक उलझन, करियर में रुकावट और भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, ज्योतिष मानता है कि मोती पहनने पर कुंभ राशि वालों की निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है और अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है.

किन राशियों को मोती पहनने से परहेज करना चाहिए?

कुंभ राशि के साथ-साथ वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि के जातकों को भी मोती पहनने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए. योग्य ज्योतिषीय की सलाह लेनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इन राशियों के स्वामी ग्रह चंद्रमा के अनुकूल नहीं माने जाते, इसलिए इन्हें बिना ज्योतिषीय परामर्श के मोती पहनना नुकसानदेह हो सकता है.

किन राशियों के लिए मोती बेहद शुभ माना जाता है?

रत्नशास्त्र के मुताबिक मोती मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए किसी वरदान की तरह काम करता है. इन राशियों पर मोती पहनने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास, समृद्धि, सामाजिक सम्मान और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते हैं.

मोती पहनने से पहले यह बातें ध्यान रखें

अगर कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में हो, तो मोती पहनने की सलाह दी जाती है. यदि चंद्रमा शनि या राहु के साथ स्थित हो, तो मोती पहनना नुकसानदायक हो सकता है. किसी भी रत्न को धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

