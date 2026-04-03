Gem Astrology: क्या आपकी तरक्की को रोक रहे हैं शनि और राहु-केतु? इस एक रत्न को पहनते ही पलट जाएगी किस्मत

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में 9 ग्रहों के लिए अलग-अलग रत्नों का जिक्र किया गया है. हर रत्न का अपना अलग महत्व और प्रभाव होता है. वैसे तो शनि, राहु और केतु के लिए अलग-अलग रत्नों का उल्लेख है, लेकिन एक रत्न ऐसा है तो इन तीनों ग्रहों के दोष को दूर करने की शक्ति है. रत्न शास्त्र में इसे सुलेमानी हकीर के रूप में जाना जाता है. माना जाता है इस इस रत्न को धारण करने से शनि, राहु और केतु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है. जब कुंडली में ये ग्रह संतुलित रहते हैं तो जीवन की अनेक परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी शनि, राहु और केतु से परेशान हैं, तो आपके लिए यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं कि सुलेमानी हकीक के फायदे, धारण करने के नियम और इससे जुड़े सावधानियां.

राहु के लिए क्यों और कैसे खास है सुलेमानी हकीक

रत्न शास्त्र के अनुसार, राहु दोष को दूर करने में सुलेमानी हकीक बेहद मददगार साबित होता है. मान्यता है कि इस रत्न को सही विधि से धारण करने पर राहु देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा यह रत्न आर्थिक उन्नति के लिए भी बेहद खास है. माना जाता है कि इस रत्न को धारण करने से अचानक धन प्राप्ति का योग भी बनता है.

केतु दोष को शांत करता है यह रत्न

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो जहां राहु अचानक आर्थिक लाभ देता है,वहीं केतु आर्थिक नुकसान से बचाता है. सुलेमानी हकीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह धन हानि से बचाता है. ऐसे में जब धन की हानि रुक जाती है, तो राहु-केतु की कृपा से व्यक्ति धनवान हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी केतु दोष से पीड़ित हैं, यह रत्न आपके लिए अनुकूल साबित होगा.

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शनि दोष को दूर करने के लिए भी खास है सुलेमानी हकीक

हकीक रत्न देखने में काला होता है, जिसका शनि से खास संबंध है. कहा जाता है कि इस रत्न को पहनने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा यह उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल साबित होता है, जो साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित हैं. ऐसे में अगर आप भी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं, तो सलाह लेकर सुलेमानी हकीक धारण करना चाहिए.

सुलेमानी हकीक के फायदे

वैसे तो राहु-केतु दोष को दूर करने के लिए गोमेद व लहसुनिया और शनि की कृपा पाने के लिए नीमल रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सुलेमानी हकीक एकसाथ तीनों ग्रहों को अनुकूल करने में मददगार है. कहा जाता है कि सुलेमानी हकीक धारण करने वालों को गोमेद, लहसुनिया और नीलम पहनने की जरूरत नहीं होती.

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कैसे धारण करें सुलेमानी हकीक?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सुलेमानी हकीक को धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार है. ऐसे में इस रत्न को शनिवार के दिन चांदी की अंगूठी में जड़वाकर बीच वाली उंगली में धारण करें. इस रत्न को लॉकेट में जड़वाकर भी पहना जा सकता है. यह रत्न वे सभी जातक धारण कर सकते हैं, जो शनि, राहु और केतु से पीड़ित हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)