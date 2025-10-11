Lucky Gemstone: करियर में खूब तरक्की देते हैं ये 4 रत्न, पहनने वाला रातोंरात हो सकता है अमीर!

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार, यदि सही रत्न को उचित तरीके से धारण किया जाए तो यह व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति और भाग्य में जबरदस्त सुधार ला सकता है. मान्यता है कि हर रत्न किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और जब जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है, तो रत्नों के माध्यम से उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है. यदि रत्न ज्योतिषीय नियमों के अनुसार धारण किया जाए, तो यह व्यक्ति को न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि जीवन में सफलता, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि भी लाता है. ऐसे में आइए जानते हैं, वे चार प्रमुख रत्न कौन से हैं जो करियर में प्रगति के लिए विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं.

पन्ना (Emerald)

पन्ना रत्न बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. यह बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाला रत्न माना गया है. जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है, वे अक्सर करियर में अस्थिरता या भ्रम का सामना करते हैं. ऐसे में पन्ना धारण करना बेहद शुभ होता है. इस रत्न को बुधवार के दिन धारण करने की परंपरा है. पन्ना पहनने से व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल, आत्मविश्वास और बिजनेस ग्रोथ में वृद्धि होती है.

टाइगर आई (Tiger Eye)

टाइगर आई रत्न पीले और काले रंग की धारियों के साथ चमकता है, जो देखने में बाघ की आंख जैसा प्रतीत होता है. यह रत्न साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. जिन लोगों को अपने करियर या व्यापार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, उनके लिए टाइगर आई अत्यंत शुभ माना जाता है. यह रत्न आर्थिक समस्याओं को दूर करने, फोकस बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में भी सहायता करता है.

ग्रीन जेड (Green Jade)

ग्रीन जेड को गुड लक और सफलता का प्रतीक माना जाता है. यह रत्न विशेष रूप से छात्रों और उन लोगों के लिए शुभ होता है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी में हैं. ग्रीन जेड धारण करने से फोकस, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. इसके अलावा, यह रत्न व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और समाज में मान-सम्मान और प्रसिद्धि भी बढ़ाता है.

नीलम (Blue Sapphire)

नीलम रत्न शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इसे रत्नों में सबसे शक्तिशाली माना गया है. यह रत्न उन लोगों को शीघ्र सफलता, पदोन्नति और वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है जिन पर शनि की कृपा होती है. हालांकि, नीलम हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता. इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि यदि यह सूट न करे तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. जो लोग नीलम को धारण कर सकते हैं, उनके लिए यह रत्न शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने और करियर में तेजी से प्रगति दिलाने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)