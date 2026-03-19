Gem Astrology: सोया भाग्य जगा देता है ये शक्तिशाली रत्न, जानें सूर्य-चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर करने के उपाय

Tiger Gemstone Benefits: रत्न शास्त्र में टाइगर आई को एक अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला रत्न माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस रत्न में सोए हुए भाग्य को जगाने की अद्भुत शक्ति होती है. इसके साथ ही इस रत्न में जो विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की भी शक्ति होती है. इतना ही नहीं यह रत्न व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है. आइए जानते हैं कि टाइगर रत्न को किस प्रकार धारण करना चाहिए.
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Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का विशेष महत्व है. रत्न न सिर्फ ग्रहों की प्रतिकूलता को दूर करते हैं बल्कि सोए हुए भाग्य को जगाने की शक्ति भी रखते हैं. जब किसी जातक की जन्मकुंडली में कोई ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो, तो अक्सर रत्न शास्त्र के जानकार विशेष रत्न धारण करने की सलाह देते हैं. रत्न शास्त्र में टाइगर रत्न को बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है. यह रत्न न सिर्फ नौकरी में प्रमोशन और लाभ दिलाने में मददगार है, बल्कि इसे धारण करने से बिजनेस में आ रही आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि टाइगर रत्न को पहनने के क्या फायदे हैं और इसे धारण करने के लिए किन खास नियमों का पालन करना जरूरी है.
रत्न ज्योतिष के अनुसार, हालांकि टाइगर रत्न को मुख्य नौ रत्नों (नवरत्न) की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत शीघ्र और प्रभावशाली होते हैं. इसे बिजनेस स्टोन भी कहा जाता है क्योंकि यह बुध और सूर्य जैसे ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाकर कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाता है.
टाइगर स्टोन अपनी विशेष बनावट के लिए पहचाना जाता है. इस पर पीले और सुनहरे रंग के रत्न पर काले रंग की धारियां होती हैं, जो बिल्कुल बाघ की आंखों जैसी चमक पैदा करती हैं. इसी खास चमक के कारण इसे टाइगर आई कहा जाता है.
टाइगर आई रत्न को धारण करने से व्यक्ति के भीतर साहस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. अगर आप कार्यस्थल पर अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं, तो यह रत्न आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, टाइगर आई धारण करने से कुंडली का सूर्य और चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होती है. जो व्यापारी आर्थिक तंगी या मंदी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह रत्न बेहद फायदेमंद साबित होता है. इतना ही नहीं, यह रत्न एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.
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रत्न शास्त्र के मुताबिक, टाइगर रत्न को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पहनना सबसे उत्तम है. चूंकि यह सूर्य और चंद्र से संबंधित है, इसलिए इसे सोमवार या गुरुवार के दिन भी धारण किया जा सकता है. करियर में जल्द उन्नति के लिए इसे दाएं हाथ की तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) या अनामिका (रिंग फिंगर) उंगली में पहनना चाहिए. धारण करने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध जरूर कर लें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)