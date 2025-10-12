Advertisement
Gem Astrology: धन-संकट दूर करने के लिए कौन सा रत्न पहनना है शुभ, इसे पहनने ही बढ़ने लगेगी आमदनी

Gemstone for Money: रत्न शास्त्र के अनुसार, जीवन में आने वाले दुख और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कुछ खास रत्न धारण करना बेहद लाभकारी माना गया है. आइए जानते हैं उन 5 चमत्कारी रत्नों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:07 PM IST
Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को ग्रहों की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि सही रत्न धारण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति अपने जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकता है. चाहे बात प्रेम, करियर, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति की हो- हर क्षेत्र में इन रत्नों का विशेष प्रभाव देखा गया है. हालांकि, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अनुभवी ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि गलत रत्न पहनने से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है. अगर आप लगातार आर्थिक तंगी से परेशान हैं या धन संबंधी बाधाओं से निकलना चाहते हैं, तो रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे रत्न बताए गए हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन शुभ रत्नों के बारे में, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होते हैं.

ग्रीन एवेंच्यूरिन (Green Aventurine)

नए व्यवसाय या नौकरी की शुरुआत करने वालों के लिए ग्रीन एवेंच्यूरिन बेहद शुभ माना गया है. यह रत्न आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है. मान्यता है कि इसे धारण करने से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और धन संकट दूर होते हैं.

सिट्रीन (Citrine)

सिट्रीन को धन आकर्षित करने वाला रत्न कहा जाता है. जो लोग व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं या अपनी आय बढ़ाने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह रत्न अत्यंत उपयोगी है. बिजनेसपर्सन इसे तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे लगातार धन आगमन बना रहता है.

पायराइट (Pyrite)

पायराइट को ‘मनी स्टोन’ भी कहा जाता है. इसे धारण करने से न सिर्फ धन-दौलत बढ़ती है, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और खुशियां भी आती हैं. ज्योतिष के अनुसार, यह रत्न व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है.

पुखराज (Yellow Sapphire)

पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है और इसे अत्यंत शुभ माना गया है. इसे धारण करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास मिलता है. यह रत्न जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियों से रक्षा करता है और समृद्धि के द्वार खोलता है.

गार्नेट (Garnet)

गार्नेट को राहु से जुड़ा रत्न माना गया है. इसे पहनने से व्यक्ति कर्ज के बोझ से मुक्त हो सकता है और धन प्राप्ति के नए अवसर खुलते हैं. यह रत्न आत्मबल बढ़ाने के साथ व्यक्ति को नकारात्मक सोच से भी दूर रखता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

