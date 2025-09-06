Gem Astrology: कर्ज से मिलेगा छुटकारा, होगा अपार धन लाभ, पहन लें 5 में से कोई एक रत्न

Gemstone for Money: भारतीय ज्योतिष और रत्नशास्त्र में रत्नों का विशेष महत्व माना गया है. रत्नशास्त्र के अनुसार, अलग-अलग ग्रहों से जुड़ी समस्याओं का निवारण विशेष रत्नों को धारण करके किया जा सकता है. सही रत्न पहनने से जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है. हालांकि, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें, क्योंकि गलत रत्न पहनने से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है. आइए जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से 5 चमत्कारी रत्न हैं, जिन्हें धारण करने से न सिर्फ कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि धन लाभ के भी योग बनते हैं.

गार्नेट (Garnet)

गार्नेट को राहु का रत्न माना जाता है. इसे धारण करने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है. कहा जाता है कि यह रत्न कर्ज से मुक्ति दिलाने और जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुखराज (Yellow Sapphire)

पुखराज बृहस्पति ग्रह से जुड़ा रत्न है. इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. साथ ही समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और करियर में तरक्की के अवसर मिलते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, यह रत्न आर्थिक मजबूती के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है.

पायराइट (Pyrite)

पायराइट को समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है. इसे पहनने से धन लाभ के नए स्रोत खुलते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।.विशेष रूप से वे लोग जो लगातार कर्ज में डूबे रहते हैं, उनके लिए यह रत्न बेहद उपयोगी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: किस्मत का दरवाजा खोल देता है ये रत्न, हीरे सी चमक उठेगी किस्मत

सिट्रीन (Citrine)

सिट्रीन को मर्चेंट स्टोन भी कहा जाता है. यह न सिर्फ पहनने पर लाभकारी होता है, बल्कि तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखने से भी धन वृद्धि होती है. सिट्रीन धारण करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और कर्ज चुकाने की क्षमता मिलती है.

ग्रीन एवेंच्यूरिन (Green Aventurine)

ग्रीन एवेंच्यूरिन को सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है. इसे पहनने से व्यापार और नौकरी दोनों में तरक्की मिलती है. यह रत्न नई शुरुआत करने वालों के लिए बेहद शुभ माना गया है और कर्ज से छुटकारा दिलाने में भी सहायक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)