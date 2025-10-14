Advertisement
Gem Astrology: शादी में आ रही हैं अड़चनें, तो ये रत्न कर लें धारण, जल्द बनेगा विवाह का योग

Gemstone for Marriage: रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे चमत्कारी रत्नों का जिक्र किया गया है, जो ना सिर्फ शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने में सहायक होता है, बल्कि आर्थिक संकट को भी पल भर में दूर कर सकता है. आइए जानते हैं उन रत्नों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:42 PM IST
Lucky Gemstones: रत्न शास्त्र में बताया गया है कि कुछ रत्न ऐसे होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं. इन्हें धारण करने से भाग्य का सितारा चमक उठता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. हालांकि, सभी रत्न हर किसी के लिए शुभ नहीं होते, इसलिए इन्हें पहनने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं उन दो खास रत्नों के बारे में, जिन्हें धारण करने से न सिर्फ शादी में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, बल्कि आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है.

पुखराज

पुखराज रत्न को गुरु ग्रह (बृहस्पति) का प्रतिनिधि माना गया है. यह रत्न व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, स्थिरता और सफलता लाता है. पुखराज को पहनने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शांति आती है. साथ ही यह रत्न आर्थिक प्रगति में भी सहायक होता है.

पुखराज के लाभ

विवाह संबंधी रुकावटें समाप्त होती हैं. करियर और व्यापार में उन्नति मिलती है. नकारात्मक ऊर्जा और तनाव दूर होता है. व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है.

कैसे पहनें पुखराज? 

पुखराज को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर तर्जनी उंगली (पहली उंगली) में पहनना शुभ होता है. इसे गुरुवार को सुबह में धारण करना चाहिए. इस रत्न को पहनने से पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध कर “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करना जरूरी माना गया है.

पन्ना

पन्ना रत्न को बुध ग्रह का रत्न कहा गया है. यह रत्न बुद्धि, संचार और धन के क्षेत्र में सफलता दिलाता है. जो लोग पन्ना धारण करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं. यह रत्न एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक शांति प्रदान करने में भी सहायक होता है.

पन्ना रत्न के फायदे

काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं. धन की प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता मिलती है. व्यक्ति के संवाद कौशल और आत्मविश्वास में सुधार होता है. जीवन में सौभाग्य और सफलता के अवसर बढ़ते हैं.

यह भी पढ़ें: धन-संकट दूर करने के लिए कौन सा रत्न पहनना है शुभ, इसे पहनने ही बढ़ने लगेगी आमदनी

कैसे पहनें पन्ना?

पन्ना को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर कनिष्ठा (छोटी उंगली) में पहनना सबसे शुभ माना गया है. इसे बुधवार के दिन धारण करें. रत्न पहनने से पहले “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें.

किन राशियों के लिए शुभ

रत्न शास्त्र के अनुसार, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए पन्ना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है. अगर इन राशियों के जातक इस रत्न को विधि-विधान से धारण करते हैं, तो उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

gem astrology

