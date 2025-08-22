Gen-Z जातक करियर की रुकावटों दूर करने के लिए धारण करें ये रत्न, जल्द पलटेगी तकदीर

Gen-Z Lucky Gemstone for Career: रत्न शास्त्र के अनुसार, हर रत्न का किसी न किसी ग्रह से गहरा संबंध होता है. ये रत्न न केवल कुंडली में ग्रहों की स्थिति को संतुलित करते हैं बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करने में सहायक होते हैं. करियर और व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए कई रत्न बेहद प्रभावी माने जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे कुछ खास रत्नों के बारे में, जो पेशेवर जीवन में सफलता और जबरदस्त उन्नति दिलाने में कारगर माने गए हैं.

बुध ग्रह का रत्न पन्ना (Emerald)

पन्ना रत्न बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसे धारण करने से व्यक्ति की बुद्धि और संचार कौशल में सुधार होता है. शिक्षा, लेखन, मीडिया और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए यह बेहद लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा करियर में स्थिरता और उन्नति के लिए पन्ना धारण करना शुभ रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल ग्रह का रत्न मूंगा (Coral)

मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है. यह साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करता है. मूंगा धारण करने से निर्णय क्षमता मजबूत होती है और व्यापार में सफलता मिलती है. खासतौर पर करियर और बिजनेस में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद होता है.

ज्ञान और आत्मविश्वास का रत्न सोडालाइट (Sodalite)

सोडालाइट रत्न ज्ञान, संचार और साहस से संबंधित माना जाता है. इसे पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन कर पाता है. यह रत्न रचनात्मक कार्यों और लीडरशिप वाली नौकरियों में विशेष लाभकारी है.

यह भी पढ़ें: Gen-Z जातक मूलांक से जानें कौन सा रत्न आपके लिए है वरदान, पहनते ही संवर जाएगी तकदीर

सूर्य का रत्न माणिक (Ruby)

माणिक रत्न सूर्य से संबंधित है और इसे भाग्य व सफलता का प्रतीक माना जाता है. यह रत्न नाम, यश और प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक होता है. माणिक धारण करने वाले व्यक्ति को करियर और व्यवसाय में विशेष सफलता और पहचान मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)