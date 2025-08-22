Gen-Z जातक करियर की रुकावटों दूर करने के लिए धारण करें ये रत्न, जल्द पलटेगी तकदीर
Advertisement
trendingNow12892622
Hindi Newsधर्म

Gen-Z जातक करियर की रुकावटों दूर करने के लिए धारण करें ये रत्न, जल्द पलटेगी तकदीर

Gen-Z Lucky Gemstone for Career: ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे रत्नों का जिक्र किया गया है, जो Gen-Z जातकों की करियर की रुकावटों को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं उन प्रभावशाली रत्नों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen-Z जातक करियर की रुकावटों दूर करने के लिए धारण करें ये रत्न, जल्द पलटेगी तकदीर

Gen-Z Lucky Gemstone for Career: रत्न शास्त्र के अनुसार, हर रत्न का किसी न किसी ग्रह से गहरा संबंध होता है. ये रत्न न केवल कुंडली में ग्रहों की स्थिति को संतुलित करते हैं बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करने में सहायक होते हैं. करियर और व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए कई रत्न बेहद प्रभावी माने जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे कुछ खास रत्नों के बारे में, जो पेशेवर जीवन में सफलता और जबरदस्त उन्नति दिलाने में कारगर माने गए हैं.

बुध ग्रह का रत्न पन्ना (Emerald)

पन्ना रत्न बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसे धारण करने से व्यक्ति की बुद्धि और संचार कौशल में सुधार होता है. शिक्षा, लेखन, मीडिया और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए यह बेहद लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा करियर में स्थिरता और उन्नति के लिए पन्ना धारण करना शुभ रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल ग्रह का रत्न मूंगा (Coral)

मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है. यह साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करता है. मूंगा धारण करने से निर्णय क्षमता मजबूत होती है और व्यापार में सफलता मिलती है. खासतौर पर करियर और बिजनेस में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद होता है.

ज्ञान और आत्मविश्वास का रत्न सोडालाइट (Sodalite)

सोडालाइट रत्न ज्ञान, संचार और साहस से संबंधित माना जाता है. इसे पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन कर पाता है. यह रत्न रचनात्मक कार्यों और लीडरशिप वाली नौकरियों में विशेष लाभकारी है.

यह भी पढ़ें: Gen-Z जातक मूलांक से जानें कौन सा रत्न आपके लिए है वरदान, पहनते ही संवर जाएगी तकदीर

सूर्य का रत्न माणिक (Ruby)

माणिक रत्न सूर्य से संबंधित है और इसे भाग्य व सफलता का प्रतीक माना जाता है. यह रत्न नाम, यश और प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक होता है. माणिक धारण करने वाले व्यक्ति को करियर और व्यवसाय में विशेष सफलता और पहचान मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrologyGen Z Generation

Trending news

स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
;