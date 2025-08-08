इन 3 रत्नों को पहनते ही खुल जाएगी मिथुन राशि के Gen-Z जातकों की किस्मत, जॉब में मिलेगी जबरदस्त तरक्की
Gemini Gen-Z Lucky Gemstone: हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखद, शांत और बाधाओं से मुक्त हो. लेकिन वास्तविकता में जीवन में उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है. कभी-कभी ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि मन विचलित हो जाता है. ऐसे में ज्योतिष और रत्न शास्त्र के कुछ उपाय जीवन की समस्याओं को काफी हद तक कम करने में सहायक हो सकते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:20 PM IST
Gemini Gen-Z Lucky Gemstone: ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हमारी कुंडली में स्थित ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. जब ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होती है, तब जीवन में अड़चनें आने लगती हैं. रत्न शास्त्र (Gemology) एक ऐसी विद्या है, जिसके अनुसार कुछ खास रत्न धारण करके इन प्रभावों को कम किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले ज्योतिष विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मिथुन राशि के Gen-Z (1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोग) जातकों के लिए कौन सा 3 रत्न उनकी नौकरी के लिए अनुकूल और लाभकारी साबित हो सकता है. 
 
पन्ना (एमराल्ड)

पन्ना रत्न को बुध ग्रह से जोड़ा गया है, जो मिथुन राशि का स्वामी भी होता है. मिथुन राशि के जातकों के लिए यह रत्न अत्यंत प्रभावशाली होता है. मिथुन राशि के Gen-Z जातक अगर इस रत्न को धारण करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होता है. मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ती है. मानसिक शांति मिलती है. घर, वाहन या भूमि खरीदने के योग बनते हैं. इसके साथ ही अचानक धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है. 

हीरा (डायमंड)

हीरा शुक्र ग्रह से संबंधित होता है और जीवन में सुंदरता, प्रेम, विवाह और सुख-सुविधाओं को बढ़ाता है. इस रत्न को धारण करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है. संतान सुख की प्राप्ति होती है. शरीर और मन की ऊर्जा में शुद्धता आती है. हीरे की अंगूठी पहनने से भाग्योदय भी संभव होता है. 

यह भी पढ़ें: कर्क राशि से जुड़े Gen-Z जातकों के लिए वरदान है ये रत्न, पहनते ही चमक उठेगा करियर

नीलम (ब्लू सैफायर)

नीलम रत्न शनि ग्रह से जुड़ा होता है और यह रत्न विशेष रूप से नौकरी और करियर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न नौकरी में स्थिरता और तरक्की के अवसर बढ़ते हैं. इसके साथ ही इस रत्न के प्रभाव से आय के नए स्रोत खुलते हैं और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं. जीवन में अनुशासन और स्पष्टता आती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

gemstone

;