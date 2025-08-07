कर्क राशि से जुड़े Gen-Z जातकों के लिए वरदान है ये रत्न, पहनते ही चमक उठेगा करियर

Cancer Zodiac Gen Z Lucky Gemstones: कर्क राशि, राशिचक्र की चौथी राशि है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है. इस राशि के जातक अत्यंत भावुक, संवेदनशील और जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं. Gen Z के कर्क राशि वाले अक्सर छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में जल्द ही उम्मीद खो बैठते हैं. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास रत्न इनके जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में Gen Z (लगभग 1997-2012 के बीच पैदा हुए लोग) के जातकों को कौन का रत्न पहनना वरदान साबित हो सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही 3 चमत्कारी रत्नों के बारे में.

माणिक्य

माणिक्य रत्न कर्क राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है. यह रत्न न केवल दुर्घटनाओं से रक्षा करता है बल्कि आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है. कर्क राशि के पुरुषों को यदि करियर में स्थिरती चाहिए या व्यापार में सफलता चाहिए, तो उन्हें माणिक अवश्य धारण करना चाहिए. माणिक धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और व्यक्ति जोखिम उठाने के लिए प्रेरित होता है, जिससे बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त करना संभव हो जाता है. इस रत्न को दाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं.

मोती

मोती, चंद्रमा से संबंधित रत्न है और चूंकि चंद्रमा ही कर्क राशि का स्वामी है, इसलिए यह रत्न अत्यंत प्रभावशाली होता है. मोती धारण करने से मन शांत रहता है, गुस्से पर नियंत्रण बना रहता है और मानसिक तनाव में राहत मिलती है. खासतौर से कर्क राशि की महिलाएं मोती पहनकर न सिर्फ भाग्य को मजबूत कर सकती हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी सुख और संतुलन पा सकती हैं. मोती जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता लाता है. मोती रत्न को किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए.

लाल मूंगा

लाल मूंगा यानी रेड कोरल, कर्क राशि के लिए ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है. यह रत्न आत्मविश्वास बढ़ाने और शरीर में सक्रियता बनाए रखने में सहायक होता है. खेल-कूद या किसी शारीरिक श्रम से जुड़े कर्क राशि के लोगों को लाल मूंगा विशेष लाभ पहुंचा सकता है. इसे रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए. यह रत्न कठिन समय में भी आपको मानसिक मजबूती और सफलता की ओर अग्रसर करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)