Gem Astrology: कुंडली में मंगल दोष? ये रत्न बनाएगा रिश्तों में मिठास और जीवन में स्थिरता

Gemstone Remove Mangalik Dosh: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में अड़चनें और देरी का सामना करना पड़ सकता है. कई बार रिश्ते तय होकर भी नहीं बन पाते. ऐसे में मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए कुछ विशेष रत्नों का धारण करना शुभ माना गया है. रत्न शास्त्र में बताया गया है कि इन रत्नों में से एक है मूंगा (कोरल), जो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. यह रत्न न सिर्फ जीवन की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और ऊर्जा को भी बढ़ाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना शुभ है.

मूंगा रत्न धारण करने के नियम

मूंगा धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना आवश्यक है। मांगलिक दोष वाले जातक इसे सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहन सकते हैं. मूंगा धारण करने का सबसे शुभ दिन मंगलवार माना गया है. सोमवार की रात को अंगूठी को कच्चे दूध और गंगाजल के मिश्रण में रखकर शुद्ध करें. मंगलवार की सुबह हनुमानजी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पूजा के बाद अंगूठी को साफ पानी से धोकर दाहिने हाथ की रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर में पहनें.

मूंगा पहनने के फायदे

माना जाता है कि मूंगा रत्न वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करता है और दांपत्य संबंधों में मधुरता लाता है. यह रत्न मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है. मूंगा धारण करने से व्यक्ति के भीतर ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है. यह क्रोध को नियंत्रित करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है. मूंगा पहनने से करियर की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के नए अवसर खुलते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)