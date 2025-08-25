Ratna Shastra: सुख-सौभाग्य में होगी वृद्धि, मां लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा, पहन लें ये चमत्कारी रत्न
Ratna Shastra: सुख-सौभाग्य में होगी वृद्धि, मां लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा, पहन लें ये चमत्कारी रत्न

Ratna Shastra: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवरत्न धारण करने वाले व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त होते हैं. आइए, जानते हैं नवरत्न किन राशि वालों के लिए शुभ है और इसे धारण करने की विधि और फायदे क्या हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:16 PM IST
Ratna Shastra: रत्न शास्त्र में रत्नों को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है. ये न केवल व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि कठिनाइयों से मुक्ति और भाग्य जागरण का भी कार्य करते हैं. इन्हीं में से एक है नवरत्न, जो नौ अलग-अलग रत्नों- माणिक्य (रूबी), मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया के संयोग से तैयार होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवरत्न धारण करने वाले व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त होते हैं. आइए, जानते हैं नवरत्न किन राशि वालों के लिए शुभ है और इसे धारण करने की विधि और फायदे क्या हैं.

नवरत्न धारण करने के फायदे

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवरत्न जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाता है. यह नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकारात्मकता को बढ़ाता है. नवरत्न धारण करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है. यह पति-पत्नी और परिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करता है. नवरत्न पहनने वाले व्यक्ति को व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है. यह व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है.

नवरत्न धारण करने के नियम

नवरत्न पहनने से पहले ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लें. धारण करने से पहले रत्न का अभिमंत्रण कराना आवश्यक है. टूटा या चटका हुआ नवरत्न पहनना अशुभ माना जाता है. इसे हमेशा निर्धारित उंगली में ही पहनें. नवरत्न को समय-समय पर शुद्ध करना और दूसरों को न पहनाना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: Gen-Z जातक करियर की रुकावटों दूर करने के लिए धारण करें ये रत्न, जल्द पलटेगी तकदीर

किन राशियों के लिए नवरत्न शुभ है?

मेष राशि- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस राशि के जातक के लिए नवरत्न आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला होता है. 

सिंह राशि- सिंह राशि वालों को यह रत्न बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करता है.

मकर राशि- मकर राशि के लोगों को यह रत्न अनुशासन, फोकस और करियर में उन्नति दिलाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

