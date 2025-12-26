Advertisement
Hindi Newsधर्मLucky Ratna: वो दो चमत्कारी रत्न जो बढ़ा देते हैं व्यक्ति की खूबसूरती, भर देते हैं लव लाइफ में खुशियां!

Lucky Ratna: वो दो चमत्कारी रत्न जो बढ़ा देते हैं व्यक्ति की खूबसूरती, भर देते हैं लव लाइफ में खुशियां!

Lucky Ratna For Love And Beauty: रत्नशास्त्र में कुछ विशेष रत्नों के बारे में बताया गया है जो वैसे तो कुछ राशियों के लिए ही शुभ हैं लेकिन उन राशि के जातकों के भाग्य खोल देते हैं. उनके लव लाइफ को खुशियों से भर देते हैं और उनकी सुंदरता बढ़ानें में अहम भूमिका निभाते हैं (Lucky Gemstone For Vrishabh and Tula Rashi).

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:43 PM IST
Gemstone For Love And Beauty
Gemstone For Love And Beauty

Lucky Gemstone For Love And Beauty: ज्योतिष शास्त्र में राशियों और उनके स्वामी ग्रह के हिसाब से रत्नों को धारण करने के बारे में बताया गया है. इसके साथ ही किसी व्यक्ति को कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूरी देखनी चाहिए. इसी तरह दो ऐसे रत्न हैं जिनको धार करने से व्यक्ति के प्रेम जीवन में खुशियां तो आती ही है इसके साथ ही व्यक्ति का आकर्षण और उसकी सुंदरता भी बढ़ती है. हम बात कर रहे हैं हीरा और ओपल रत्न के बारे में. हालांकि ये रत्न लकी है लेकिन इन्हें हर कोई धारण नहीं कर सकता है. बल्कि इसके कुछ राशियों के जातक ही धारण कर सकते हैं जोकि वृषभ और तुला राशि है. आइए सफलता, प्रेम और सुख-समृद्धि और सुंदरता को बढ़ने वाले इन रत्नों और इनकी राशियों के बारे में जानें.

हीरा रत्न धारण करने के फायदे
वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए हीरा रत्न धारण करना अति शुभ सिद्ध होता है. इन राशि के जातकों के लिए लिए यह एक चमत्कारी और  शक्तिशाली रत्न सिद्ध होता है. ये दोनों ही रत्न शुक्र ग्रह के हैं जो शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होते हैं. हीरा धारण करने वाले के करियर में स्थिरता बनी रहती है और आर्थिक स्थिति दिनोदिन मजबूत होती जाती है. हीरा धारण करने वाले का भाग्य जाग जाता है और प्रेम जीवन से तनाव, मनमुटाव या गलतफहमियां दूर होने लगती है. रिश्ते में सुख बढ़ता है. हालांकि हीरा रत्न बिना अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह के न धारण करें.

ओपल रत्न धारण करने के फायदे
ओपल रत्न शुक्र ग्रह का एक बहुत प्रभावशाली रत्न है जिसे तुला और वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ माना जाता है. इन दोनों राशियों के लिए ओपल शुभ और सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं. ओपल धारण करने से मानसिक तनाव दूर होता है और भावनात्मक रूप से व्यक्ति संतुलित महसूस करता है. ओपल पहनने वाले व्यक्ति के प्रेम जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है. प्रेम के रिश्ते से दूरियां मिटने लगती है और भरोसा बढ़ने लगता है. हालांकि ओपल रत्न बिना अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह के न धारण करें.

क्यों पहनें ये लकी रत्न?
ज्योतिष अनुसार, हीरा और ओपल दोनों ही रत्न शुक्र की राशियां वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए अति शुभ सिद्ध हो सकते हैं. हीरा व्यक्ति का भाग्य बढ़ाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है, धारण करने वाले के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है. तो वहीं ओपल प्रेम जीवन में खुशियों का संतार करता है. व्यक्ति की सुंदरता बढ़ता है. इन में कोई एक रत्न को धारण करते ही जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Palmistry: छोटी मोटी टूटी... हथेली की जीवन रेखा में छुपे हैं व्यक्ति के कई राज, जानते ही चौंक जाएंगे!

और पढ़ें- Moles On Female Body: जिन महिलाओं के इन अंगों पर होता है तिल वो पति को बना देती हैं अमीर, धन की नहीं होती कमी!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

gemstone

