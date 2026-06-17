सनातन धर्म में पूजा-पाठ के दौरान घंटी बजाई जाती है. रोजाना मंदिर में भगवान की आरती बिना घंटा बजाए पूरी नहीं होती. वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी द्वार पर लगा घंटा जरूर बजाते हैं. लेकिन घर के पूजाघर में रखी घंटी हो या मंदिर का घंटा, इनसे जुड़े कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना चाहिए.
इससे धार्मिक लाभ होता है. पूजा-पाठ का पूरा फल मिलता है. साथ ही घंटी बजाने के वैज्ञानिक फायदे भी कई रिसर्च में बताए गए हैं. जैसे घंटा या घंटी से निकला नाद माहौल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, नकारात्मकता को दूर करता है. आइए जानते हैं घंटी से जुड़े नियम.
आज हम घर में पूजा-पाठ के दौरान घंटी के उपयोग, पूजाघर में घंटी रखने की सही विधि आदि से जुड़े नियम जानते हैं.
1. घंटी बजाने का सही समय : हिंदू धर्म-शास्त्रों में पूजा के दौरान घंटी बजाने को लेकर जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसके अनुसार पूजा शुरू करते समय एक बार घंटी बजाकर देवी-देवताओं का आह्वान (आमंत्रण) करना चाहिए. इसके बाद आरती करते समय घंटी को लयबद्ध तरीके से बजाना चाहिए.
2. भोग लगाते समय घंटी बजाना : इसके अलावा देवी-देवताओं को भोग लगाते समय घंटी बजाना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा पांच तत्वों को जागृत करने के लिए किया जाता है.
3. घंटी कितनी बार बजाएं : जब भी घंटी बजाएं इसे 1 बार या 3 या 5 बार बजाएं. यानी कि हमेशा विषम संख्या में बजाएं. आमतौर पर नियमित पूजा में एक बार में कम से कम 3 बार घंटी बजाई जाती है.
4. घंटी कब नहीं बजानी चाहिए: शास्त्रों के अनुसार, रात में जब भगवान के सोने का समय हो, तब घंटी नहीं बजानी चाहिए.
5. घंटी रखने का नियम : मंदिर में घंटी को हमेशा साफ-सुथरे स्थान पर रखें. हर बार पूजा में घंटी का इस्तेमाल होने के बाद उसे उसके नियत स्थान पर रखें, यहां-वहां रखी न छोड़ें. न ही कभी गंदे या जूठे हाथ से घंटी छुएं. कभी भी खंडित घंटी का इस्तेमाल न करें.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और प्रचलित विश्वासों पर आधारित है. इसकी सामग्री का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है. विभिन्न संप्रदायों, क्षेत्रों और व्यक्तियों की मान्यताएं अलग-अलग हो सकती हैं.)