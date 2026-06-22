Ghorakhal golu devta temple: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता को न्याय का सबसे बड़ा देवता माना जाता है. वहां के स्थानीय लोग उन्हें प्यार से गोल्ज्यू भी पुकारते हैं. नैनीताल जिले के घोड़ाखाल में गोलू देवता का एक बेहद प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर स्थित है. यह मंदिर भवाली से मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है.
इस पूरे मंदिर परिसर में आपको हजारों छोटी बड़ी घंटियां बंधी हुई दिखाई देंगी. कुमाऊं की लोककथाओं और प्राचीन धार्मिक इतिहास पर आधारित किताबों के अनुसार इस मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल किसी भी इंसान का मन मोह लेती है.
घोड़ाखाल मंदिर को लेकर लोगों के बीच एक बेहद अनोखी मान्यता जुड़ी हुई है. यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी परेशानियों और मन्नत को एक सादे कागज पर लिखते हैं. फिर उस चिट्ठी को मंदिर परिसर में एक तय जगह पर धागे से टांग देते हैं. माना जाता है कि गोलू देवता इन पत्रों को पढ़कर ही अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं.
जब किसी भक्त की मुराद पूरी हो जाती है, तो वह खुशी से मंदिर में पीतल की घंटी चढ़ाता है. इस मंदिर को लेकर यह भी विश्वास है कि अगर कोई नया शादीशुदा जोड़ा यहां दर्शन के लिए आता है, तो उनका साथ सात जन्मों तक बना रहता है. इसी वजह से मंदिर में कई लोग शादी ब्याह जैसे मांगलिक काम भी करवाते हैं.
स्थानीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है. लोग इन्हें गौर भैरव और राजवंशी देवता के नाम से भी याद करते हैं. इनके बारे में कहा जाता है कि इनके दरबार से कभी कोई लाचार या दुखी इंसान खाली हाथ वापस नहीं लौटता. वह बहुत ही जल्दी और सच्चा न्याय करने के लिए जाने जाते हैं.
यहां जिसका भी विवाह संपन्न होता है, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा सुख और शांति से बीतता है. मंदिर के मुख्य गर्भगृह के भीतर सफेद घोड़े पर सवार गोलू देवता की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है. उनके सिर पर सफेद रंग की पगड़ी और हाथों में धनुष बाण दिखाई देता है.
गोलू देवता के जन्म की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है. पुरानी कथाओं के मुताबिक चंपावत के कत्यूरी राजा झलराई की सात रानियां थीं, पर उनकी कोई संतान नहीं थी. राजा ने सपने में कलिंका नाम की कन्या को देखा और उनसे अपनी आठवीं शादी कर ली. जब रानी कलिंका ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, तो बाकी सातों रानियों ने जलन के मारे बच्चे को हटाकर वहां खून से सना एक पत्थर रख दिया.
उन्होंने नवजात बच्चे को पहले गायों की गोशाला में और फिर एक लकड़ी के संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया. वह संदूक नदी में बहते हुए भाना नाम के एक सीधे साधे मछुआरे के जाल में जाकर फंस गया.
भाना मछुआरे ने उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से पाला और उसका नाम गोलू रखा. जब गोलू थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने खेल खेल में लकड़ी का एक घोड़ा बनाया. एक दिन वह उस लकड़ी के घोड़े को उसी नदी किनारे पानी पिलाने ले गया, जहां सातों रानियां नहा रही थीं. रानियों ने हंसते हुए कहा कि भला काठ का घोड़ा भी कभी पानी पी सकता है.
इस पर बालक गोलू ने तुरंत जवाब दिया कि जब एक इंसान की औरत पत्थर के सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता. यह बात जब राजा तक पहुंची, तो सातों रानियों का सारा पर्दाफाश हो गया. राजा ने गोलू को अपना बेटा माना और तभी से गोलू देवता अपनी सूझबूझ के कारण न्याय के देवता कहलाए.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)