बिना सीमेंट-चूने के खड़ा है ये अद्भुत मंदिर! भूतों ने रातों-रात किया था तैयार; आज ही बना लें यहां जानें का प्लान

Kakanmath Temple Mystery: मुरैना का 1000 साल पुराना ककनमठ मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जहां विशाल पत्थर बिना किसी जोड़ के एक-दूसरे पर टिके हुए हैं. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से बताएंगे.
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Kakanmath Temple Mystery: ककनमठ मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन शिव मंदिर है. इस मंदिर को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे ये कभी भी गिर सकता है. बड़े-बड़े पत्थरों को एक-दूसरे के ऊपर बिना सीमेंट और चूने के रखा गया है. फिर भी ये मंदिर करीब 1000 साल से मजबूती से खड़ा हुआ है. आंधी, तूफान और भूकंप जैसी कई प्राकृतिक आपदाएं आने के बावजूद मंदिर आज तक नहीं गिरा. यही वजह है कि यह मंदिर लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है.
स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर कई दिलचस्प कहानियां मशहूर हैं. सबसे ज्यादा चर्चा उस मान्यता की होती है जिसमें कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक ही रात में किया था. लोगों के मुताबिक जब मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया था, तभी सुबह होते ही गांव की एक महिला ने चक्की चलानी शुरू कर दी. चक्की की आवाज सुनकर भूत वहां से भाग गए और मंदिर अधूरा रह गया. इसी कारण इसे भूतों का मंदिर भी कहा जाता है. हालांकि इस कहानी के कोई पक्के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी लोग इसे बड़े रहस्य की तरह सुनाते हैं.
इस मंदिर से जुड़ी एक और अनोखी मान्यता भी काफी प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि जिस दिन एक साथ नौ काने दूल्हे यहां पहुंचेंगे, उस दिन यह मंदिर भरभराकर गिर जाएगा. गांव के लोग इस कथा को आज भी सच मानते हैं. मंदिर की बनावट भी काफी अलग दिखाई देती है. दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पत्थर हवा में टिके हुए हों. यही वजह है कि पहली बार आने वाले लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं.
इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा कीर्ति राज ने करवाया था. बताया जाता है कि उनकी पत्नी रानी ककनावती भगवान शिव की बड़ी भक्त थीं. उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम ककनमठ पड़ा. यह करीब 115 फीट ऊंचा विशाल शिव मंदिर है. मंदिर के अंदर आज भी शिवलिंग मौजूद है. हालांकि समय के साथ यह मंदिर काफी हद तक खंडहर में बदल चुका है. मंदिर परिसर में कई टूटी हुई मूर्तियां भी दिखाई देती हैं. माना जाता है कि विदेशी आक्रमणों के दौरान इन मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था.
अगर आप इस रहस्यमयी मंदिर को देखने जाना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश के मुरैना जिले पहुंचना होगा. यह मंदिर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित है. खास बात यह है कि मंदिर का ऊंचा गुंबद करीब 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है. यहां पहुंचने के लिए निजी वाहन या किराए की गाड़ी सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि इस रास्ते पर बस सेवा बहुत कम है. मंदिर के चारों तरफ खेत और पुराने अवशेष मौजूद हैं, जो इसकी प्राचीन कहानी को और भी खास बना देते हैं.