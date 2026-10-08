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शुक्रवार के दिन पत्नी को करें ये 4 चीजें गिफ्ट, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर दूर करेंगी बड़े से बड़ा धन संकट!

Friday Astrology Remedies: मान्यता है कि जिस घर में शुक्रवार के दिन पति अपनी पत्नी को कुछ विशेष तरह के उपहार देता है तो उसके जीवन से धन संबंधी सभी तरह की परेशानियों को अंत होने लगता है. आइए इन उपहारों के बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Oct 08, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 03:25 PM IST
शुक्रवार के दिन पत्नी को करें ये 4 चीजें गिफ्ट, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर दूर करेंगी बड़े से बड़ा धन संकट!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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