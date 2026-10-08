/शुक्रवार के दिन पत्नी को करें ये 4 चीजें गिफ्ट, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर दूर करेंगी बड़े से बड़ा धन संकट!

How To Please Goddess Lakshmi: हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन मां लक्ष्मी की उपासना कर उनसे आशीर्वाद लें तो जीवन से पैसों की तंगी दूर हो सकती है. वहीं, इस दिन अगर कुछ जरूरी उपाय कर लें तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में ही वास करने लगेंगी. इन्हीं उपायों में से एक प्रभावशाली उपाय ये है कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी स्वरूपा अपनी पत्नी को 4 चीजें गिफ्ट करें. इस एक उपाय को करने से जीवन में चल रही पैसों की परेशानी दूर होगी और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. आइए इस बारे में जानें.