Gita Jayanti 2025 Date: द्वापर युग में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान कृष्‍ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था. तब से इस दिन गीता जंयती मनाई जाती है. साथ ही इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं. गीता ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है. गीता के उपदेश पूरी दुनिया में लोगों द्वारा अपनाए जा रहे हैं. गीता जयंती के दिन गीता पाठ करना, गीता की पूजा करना विशेष लाभ देता है. आइए जानते हैं गीता जयंती है और इस दिन क्‍या करना चाहिए.

गीता जयंती कब है?

पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष शुक्‍ल एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर की रात 9 बजकर 30 मिनट पर होगी और इसका समापन 1 दिसंबर की शाम 7 बजकर 2 मिनट पर होगा. उदय तिथि के अनुसार इस साल गीता जयंती का पर्व 1 दिसंबर 2025, रविवार को मनाया जाएगा. इस‍ दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें, गीता जी की पूजा करें.

गीता जयंती की पूजा विधि

गीता जयंती के पवित्र दिन सुबह जल्‍दी स्नान करके साफ कपड़े पहनें. हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने. फिर पूजास्‍थल पर गंगाजल छिड़क पवित्र करें. चौकी पर भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. घी का दीपक जलाएं. श्रीकृष्‍ण जी को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं.

इसके बाद श्रद्धापूर्वक श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करें. जो लोग पूरी गीता का पाठ नहीं कर पा रहे हों, वो कम से कम 12वें और 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करें. भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें. आरती करें.

गीता के उपदेश बदल देंगे जिंदगी

गीता के उपदेश बहुत ताकतवर और जीवन को बदलने वाले हैं. कर्म करें फल की इच्‍छा ना करें, यह ऐसी शिक्षा है जो जीवन को सफल और सकारात्‍मक बनाती है. व्‍यक्ति को तनाव रहित जीवन देती है. उसे ओवरथिंकिंग से बचाती है. गीता का पाठ करने से मन की उलझनें दूर होती हैं, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है. जीवन में शांति बढ़ती है. व्‍यक्ति निडर और साहसी बनता है. साथ ही विचारों में स्पष्टता आती है.

