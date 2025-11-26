Gita Jayanti 2025 Date : मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं. इसी दिन भगवान कृष्‍ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के लिए खड़ी कौरव-पांडवों की सेनाओं के बीच दुविधा में पड़े अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था. तब से हर साल मार्गशीर्ष माह की शुक्‍ल एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है. साथ ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है. जानिए इस साल गीता जयंती कब है और गीता के किन उपदेशों का पालन करके व्‍यक्ति सुखी जीवन और मृत्‍यु के स्‍वर्ग पा सकता है.

गीता जयंती 2025

पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्‍ल एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025 की रात 09:29 बजे प्रारंभ होगी और 1 दिसंबर 2025 की शाम 07:01 बजे समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार गीता जयंती सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी. इसी दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस साल गीता जयंती के दिन शिववास योग का संयोग बन रहा है. इस शुभ योग में पूजा करना भगवान कृष्ण की अपार कृपा दिलाएगा. साथ ही गीता जयंती के दिन श्रीमद्भगवद्गीता का कम से कम एक अध्याय जरूर पढ़ें. इसके लिए अध्याय 12 या अध्याय 15 पढ़ना सबसे शुभ माना जाता है. इसके बाद “हरे कृष्ण” महामंत्र या “ॐ श्रीकृष्णाय नमः” का जप करें.

जीवन में उतारें गीता के ये उपदेश

महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी गई, जो श्रीमद्भागवत गीता में लिखी गई है. ये आज भी पूरी तरह प्रासंगित हैं और सुखी जीवन व मृत्‍यु के बाद स्‍वर्ग या मोक्ष पाने का रास्‍ता भी बताती है. यदि इसमें लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो व्‍यक्ति सफल और खुशहाल जीवन पाता है. साथ ही मरने के बाद उसे स्‍वर्ग में देवताओं सा सुख मिलता है. मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुलते हैं. गीता में बताए गए 2 श्‍लोकों से इन प्रमुख बातों का सार समझा जा सकता है, जो बताते हैं कि व्‍यक्ति को कौनसे काम करने चाहिए या किस तरह से जीवन जीना चाहिए.

1. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते.

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् .. गीता 9/22..

अर्थ - इस श्लोक का मतलब है कि जिस इंसान के मन में हर समय केवल परमात्मा का ही वास हो और उस व्यक्ति के लिए उनसें बढ़कर दुनिया में अन्य कोई न हो, वही भक्त है. भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने अंदर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता रहता है, ऐसे साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूं.

2. त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते.

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्र्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्..गीता 9/20||

अर्थ - इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर जब साधक अंतर्मुखी यात्रा शुरू करता है, तब वह सहस्रार चक्र से निकलने वाले आनंद रूपी सोमरस का पान करने लगता है. इससे वह पाप से संबंधित कार्यों को करने से बचा रहता है. इस तरह वह कल्याण के मार्ग का अनुसरण करता हुआ निरंतर दूसरों की भलाई रूपी यज्ञ और हवन करता है और परमात्मा को भजता है और स्वर्गलोक को पाने की प्रार्थना करता है. इस तरह वह पुण्यफल पाकर स्वर्गलोक को जाता है और वहां देवताओं के दिव्य सुखों को भोगने लगता है.

